WTA Palermo 2023: Camilla Rosatello centra la sua prima vittoria nel circuito maggiore

Esordio da ricordare per Camilla Rosatello nel torneo WTA di Palermo. La tennista piemontese ha conquistato la sua prima vittoria della carriera nel circuito maggiore e lo ha fatto anche in modo eclatante. Infatti la numero 363 della classifica mondiale ha sconfitto nettamente la svizzera Viktorija Golubic con un doppio 6-1 in un’ora e dodici minuti di gioco.

Tutti i numeri sono dalla parte ovviamente della tennista azzurra, che ha vinto il 67% dei punti quando ha servito la prima ed il 63% con la seconda, colpo con il quale invece ha faticato tantissimo l’elvetica, visto che ha conquistato solo il 27% dei punti. Nel prossimo turno Rosatello affronterà la vincente del match tra l’americana Emma Navarro, settima testa di serie, e l’olandese Eva Vedder, 312 del ranking.

Partenza lanciata per Rosatello, che ottiene subito il break in apertura. La piemontese ha altre tre palle break nel terzo gioco, ma Golubic riesce ad annullarle, provando a restare in partita. La svizzera, però, perde ancora il servizio nel quinto gioco e poi anche nel settimo, con l’azzurra che si impone per 6-1.

Rosatello annulla due palle break nel primo gioco del secondo set e praticamente finisce il match in quel momento. La piemontese, infatti, scappa sul 4-0 con doppio break di vantaggio e poco importa il turno di battuta perso nel quinto gioco. La numero 363 del mondo ottiene un altro break nel game successivo e poi chiude per 6-1.

