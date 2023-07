WTA Palermo 2023, Nuria Brancaccio elimina in due set Tessah Andrianjafitrimo e approda agli ottavi di finale

Dopo aver superato le qualificazioni, Nuria Brancaccio ha conquistato la vittoria nel primo turno del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, la n.180 del ranking ha sconfitto la francese Tessah Andrianjafitrimo (n.388 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4. Un match solido quello di Brancaccio che ha saputo sfruttare i passaggi a vuoto della rivale e negli ottavi di finale attende la vincente tra Elisabetta Cocciaretto e la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.85 WTA).

Nel primo set la partenza è di marca italiana: break in apertura e chance del doppio vantaggio nel terzo game. La transalpina si salva e prende coraggio, al punto da strappare il servizio a Nuria nel sesto gioco al termine di una dura lotta. Brancaccio, però, ha il merito di resettare e di aggredire in risposta la sua avversaria. L’atteggiamento è quello giusto e i break nell’ultima fase della frazione sono due per la nostra portacolori, che fa calare il sipario sul 6-3.

Nel secondo set si va molto a corrente alternata e i servizi non incidono più di tanto. L’italiana e la francese hanno una resa più convincente con il fondamentale della risposta e il valzer di break e contro-break prosegue fino all’ottavo game. Nella fase calda, la tennista nostrana fa la differenza, prima recupera il break di ritardo e poi, cancellando una palla del nuovo break, piazza il colpo decisivo nel decimo gioco, senza concedere alcun quindici all’avversaria. Sullo score di 6-4 Nuria può stringere la mano alla transalpina.

Foto: Victor Velter / Shutterstock.com