ATP Newport 2023, Adrian Mannarino e Tommy Paul ai quarti di finale. Vince ancora Anderson

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri sull’erba di Newport (Stati Uniti). Prosegue il cammino di Adrian Mannarino e di Tommy Paul. Il francese (n.38 del ranking) si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’australiano Rinky Hijikata (n.116 del ranking). Ottima lettura dei momenti per il transalpino che con le sue traiettorie mancine ha prevalso. Nei quarti ci sarà l’altro australiano Jordan Thompson (n.69 del mondo), a segno per 6-2 6-2 contro il britannico Liam Broady (n.130 del ranking).

Lo statunitense (n.14 del mondo) ha avuto la meglio nel derby contro Ethan Quinn (n.434 del mondo) per 6-4 6-2. Paul dovrà vedersela nei quarti contro un altro connazionale, ovvero John Isner. Long John (n.126 ATP) ha sconfitto per 6-3 6-4 il francese Corentin Moutet (n.73 del ranking).

Nuova vittoria per il sudafricano Kevin Anderson: l’ex top-10, tornato a giocare a distanza di diverso tempo, ha battuto l’olandese Gijs Brouwer (n.145 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (6). Prossima sfida per lui sarà contro il transalpino Ugo Humbert (n.40 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro l’americano Steve Johnson (n.197 ATP) per 6-4 6-4.

Foto: LaPresse