WTA Losanna 2023, Lucia Bronzetti sconfitta nella prosecuzione del match contro Tamara Zidansek

Non riesce la rimonta a Lucia Bronzetti nella prosecuzione del match del primo turno interrotto ieri nel torneo WTA 250 di Losanna: l’azzurra, testa di serie numero 4 del Ladies Open Lausanne 2023, esce di scena per mano della slovena Tamara Zidansek, vittoriosa per 6-2 6-4 in un’ora e 36 minuti complessivi di gioco. Per la slovena agli ottavi ci sarà la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Sulla terra battuta elvetica ieri lo stop era arrivato sul punteggio di 6-2 0-1 per la slovena, ma con l’azzurra che aveva aperto il secondo set ottenendo il break giusto prima dello stop. Il rientro in campo, però, oggi è da incubo per la tennista italiana, che perde i primi 6 punti giocati, subendo l’immediato controbreak a zero e trovandosi a rincorrere anche nel terzo game.

Bronzetti riesce a trascinare l’avversaria ai vantaggi, ma la slovena tiene il servizio. L’azzurra a seguire trova il 2-2 e poi, al termine di un quinto game molto lottato, centra lo strappo ai vantaggi che vale il 3-2, confermato poi in maniera abbastanza comoda con l’allungo sul 4-2. Zidansek fatica al servizio, ma senza concedere palle break, ai vantaggi trova il 3-4.

Bronzetti accusa un passaggio a vuoto, dal 30-15 si fa rimontare e cede la battuta, con la slovena che dopo aver trovato il 4-4, allunga sul 5-4, tenendo ancora una volta il servizio ai vantaggi. Il decimo game, purtroppo per l’azzurra, è la fotocopia dell’ottavo: Bronzetti va in vantaggio sul 30-15, ma poi perde i successivi tre punti, con Zidansek che chiude sul 6-4 al primo match point.

Le statistiche complessive dell’incontro premiano la slovena, che vince 72 punti contro i 57 dell’azzurra, sfruttando 5 delle 6 palle break avute e cancellandone 5 delle 7 concesse. A fare la differenza, in negativo per Bronzetti, è il deficitario 17% di punti ottenuti con la seconda di servizio in campo (2/12), contrapposto al 60% (15/25) ottenuto da Zidansek.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi