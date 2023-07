Atletica, Larissa Iapichino rinuncia ai Campionati Italiani: la scelta verso i Mondiali

Larissa Iapichino ha deciso di non partecipare ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che andranno in scena a Molfetta nel weekend del 28-30 luglio. La toscana non illuminerà la pedana del salto in lungo dopo aver vinto tre tappe di Diamond League tra Firenze, Stoccolma e Montecarlo.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha deciso di rifiatare dopo due mesi estremamente intensi caratterizzati appunto dai tre successi nel massimo circuito internazionale itinerante, oltre che dalla medaglia d’oro agli Europei Under 23 e dal secondo posto agli Europei a squadre. L’azzurra, che nel Principato si è spinta fino a 6.95 metri (suo personale all’aperto) e che in inverno si è messa al collo l’argento agli Europei Indoor con il record nazionale di 6.97, ha scelto di non cimentarsi nella rassegna tricolore proprio per riprendere le energie e prepararsi al meglio in vista dei Mondiali, che si disputeranno a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Larissa Iapichino sarà una delle grandi favorite per il podio nella capitale ungherese, dove non ci sarà la tedesca Malaika Mihambo ma dove la concorrenza sarà spietata a partire dalla veterana Ivana Vuleta. La fresca 21enne punterà a consacrarsi in terra magiara, dopo che lo scorso anno rimase fuori dalla finale iridata (ma era decisamente un’altra atleta rispetto a quella attuale). La nostra portacolori resterà a Firenze per svolgere la preparazione in vista dell’appuntamento agonistico più importante della stagione, un vero e proprio trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi 2024. A contendersi il titolo iridato saranno soprattutto Ottavia Cestonaro, Arianna Battistella e Marta Amani.

Foto: FIDAL/Colombo