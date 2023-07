Vela, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 32 imbarcazioni azzurre in gara a Den Haag per il pass olimpico

Aumenta progressivamente l’attesa in vista dell’evento più importante dell’anno per la vela olimpica, il Mondiale a classi unificate che si svolgerà in Olanda dall’11 al 20 agosto 2023. Si tratta di una rassegna iridata cruciale in ottica Parigi 2024, visto che assegnerà circa il 40% delle quote a cinque cerchi complessive in palio per la prossima edizione delle Olimpiadi.

Nelle acque di Den Haag (L’Aia) saranno di scena come di consueto tutte e dieci le classi olimpiche, con l’Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista per cercare di ottenere la qualificazione al primo tentativo nel maggior numero possibile di eventi. Saranno 32 in tutto le barche azzurre impegnate a The Hague per provare a qualificare il Bel Paese nelle rispettive categorie.

Nessuna vera sorpresa tra i convocati, se non per la conferma dell’assenza della coppia Marco Gradoni-Alessandra Dubbini nel 470 misto. Fari puntati in particolare sui Nacra 17, in cui la selezione tricolore può schierare un terzetto stellare (Tita-Banti, Ugolini-Giubilei, Bissaro-Frascari) in grado di battagliare per il titolo mondiale, ma le carte da medaglia non mancano anche volgendo lo sguardo agli iQFoil, al Formula Kite maschile, al singolo femminile ILCA 6 e ai 49erFX.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per i Campionati Mondiali di vela 2023 a Den Haag:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI VELA 2023

Windsurf Maschile

Daniele Benedetti, Luca Di Tomassi, Nicolò Renna

Windsurf Femminile

Giorgia Speciale, Marta Maggetti

Kite Maschile

Lorenzo Boschetti, Mario Calbucci, Riccardo Pianosi

Kite Femminile

Maggie Pescetto, Sofia Tomasoni

ILCA 7 Maschile

Alessio Spadoni, Cesare Barabino, Dimitri Peroni, Lorenzo Brando Chiavarini

ILCA 6 Femminile

Carolina Albano, Chiara Benini Floriani, Giorgia Della Valle, Matilda Talluri, Silvia Zennaro

49er

Simone Ferrarese-Leonardo Chistè, Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabrò

49erFX

Alexandra Stalder-Silvia Speri, Carlotta Omari-Sveva Carraro, Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, Sofia Giunchiglia-Giulia Schio

470 misto

Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, Elena Berta-Bruno Festo, Giacomo Ferrari-Bianca Caruso

Nacra 17 misto

Gianluigi Ugolini-Maria Giubilei, Ruggero Tita-Caterina Banti, Vittorio Bissaro-Maelle Frascari, Margherita Porro-Stefano Dezulian

Foto: Lapresse