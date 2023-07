WTA Losanna 2023: la pioggia blocca la fine del programma, rimonta Cocciaretto

La pioggia non consente la conclusione dei primi turni al WTA 250 di Losanna, con un match (Golubic-Cornet) nemmeno iniziato e due (Zidansek-Bronzetti e Bogdan-Waltert) che devono vedere rinviate a domani le speranze di conclusione, per quanto il meteo non sembri essere di particolare aiuto neppure di mercoledì.

Il forfait della rumena Irina-Camelia Begu, numero 1 del seeding, cambia le carte del tabellone e manda la francese Diane Parry a giocarsi (e vincere) il derby con Fiona Ferro, lasciando così il ruolo di giocatrice dal più alto ranking in gara a Elisabetta Cocciaretto. Anche la marchigiana, per la verità, corre (seri) rischi contro la svizzera Celine Naef, ma si salva in rimonta.

Fa rumore un altro risultato: quello di Emma Navarro. L’americana, infatti, è protagonista di un 6-0 6-0 alla francese Leolia Jeanjean, Non le era mai capitato di subirlo in questa forma; all’USA, invece, questo iconico risultato tocca in sorte in positivo per la quarta volta.

Non ci sono particolari sorprese nella giornata odierna; a dire la verità, tolte Cocciaretto-Naef e Parry-Ferro, di lotta ce n’è solo in un paio di parziali se si parla di incontri conclusi (non contando dunque Bogdan-Waltert). Alla fine a vincere sono le due che primeggiano nel set d’apertura, la slovena Dalila Jakupovic e la francese Chloé Paquet.

WTA LOSANNA 2023: RISULTATI DI OGGI

Parry (FRA) [9]-Ferro (FRA) 7-5 2-6 6-2

Kovinic (MNE)-Duerst (SUI) [LL] 6-0 6-2

Bogdan (ROU) [3]-Waltert (SUI) 2-6 6-3 2-3 sospesa

Jakupovic (SLO) [Q]-Grammatikopoulou (GRE) [Q] 7-6(11) 6-2

Burel (FRA)-Danilovic (SRB) 6-4 6-4

Navarro (USA) [5]-Jeanjean (FRA) 6-0 6-0

Sorribes Tormo (ESP)-Bandecchi (SUI) [WC] 6-2 6-1

Zidansek (SLO)-Bronzetti (ITA) [4] 6-2 0-1

Paquet (FRA) [Q]-Jani (HUN) [Q] 7-5 6-2

Cocciaretto (ITA) [2]-Naef (SUI) [WC] 3-6 7-6(1) 6-2

