Tennis, ATP Umago 2023: vincono Arnaldi e Piros, poi arriva la pioggia

La pioggia è purtroppo la principale protagonista della giornata al torneo ATP di Umago. Si sono disputate solo due partite oggi sulla terra rossa croata ed una di queste ha visto protagonista Matteo Arnaldi, che ha battuto l’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3 6-2 ed ora affronterà al secondo turno in un derby azzurro Flavio Cobolli.

L’altro match di giornata che si è completato è stato quello che ha visto la vittoria dell’ungherese Zsombor Piros, che ha superato l’australiano O’Connell con il punteggio di 6-3 6-4. Il magiaro affronterà ora la wild card croata Dino Prizmic.

Tre i match sospesi per pioggia. Marco Cecchinato era sotto di un break nel primo set contro il russo Alexander Shevchenko. Un primo set praticamente in ghiaccio anche per Jaume Munar nel derby contro Albert Ramos-Vinolas (5-2); mentre ha praticamente chiuso l’ungherese Fabian Maroszan con l’argentino Juan Manuel Cerundolo (6-3 5-2).

RISULTATI ATP UMAGO 2023 (25 LUGLIO)

Piros (Hun) b. O’Connell (Aus) 6-3 6-4

Arnaldi b. De Jong (Ned) 6-3 6-2

Cecchinato – Shevchenko (Rus) 3-5 sospesa

Maroszan (Hun) – J.M. Cerundolo 6-3 5-2 sospesa

Ramos (Esp) – Munar (Spa) 2-5

Foto: damanius / Shutterstock.com