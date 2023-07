WTA Losanna 2023, Elisabetta Cocciaretto vince in rimonta contro Celine Naef e approda agli ottavi

Rimanere sempre aggrappata al match e crederci sempre. Elisabetta Cocciaretto (n.42 del ranking) è riuscita su queste basi a raddrizzare una partita che si stava complicando non poco al cospetto della giovane Celine Naef (n.159 del mondo) nel primo turno del WTA di Losanna (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica, la 18enne rossocrociata ha messo in seria difficoltà la nostra portacolori per larghi tratti del confronto, ma Elisabetta nella fase cruciale del secondo parziale ha saputo cambiare l’inerzia della sfida, vincendo con il punteggio di 3-6 7-6 (1) 6-2 e salvando anche una palla match. Negli ottavi di finale ci sarà l’argentina Julia Riera (n.143 del ranking), a segno per 6-2 6-1 contro la rumena Tig.

Nel primo set, dopo uno scambio di break e di contro-break nel terzo e quarto game, Naef eleva i giri del motore. Trova grande profondità nei colpi la svizzera ed Elisabetta fatica a contrastare l’esuberanza dell’avversaria. Arrivano due break nel settimo e nono gioco per la padrona di casa, che chiude la frazione sul 6-3.

Nel secondo set Cocciaretto si trova davanti a un bivio: brutta partenza e break di ritardo. Cruciale per l’azzurra il sesto gioco al servizio, vinto senza concedere un quindici, che un po’ di fiducia la dà. Si assiste quindi al festival del break con la nostra portacolori prima brava a strappare il servizio alla rivale, nel turno in battuta decisivo per la partita, e poi abile a cancellare una palla match nel dodicesimo game. Si va al tie-break e Cocciaretto gioca benissimo e le incertezze della svizzera aumentano. Ne consegue un 7-1 in favore dell’italiana.

Nel terzo set il break in apertura in favore di Naef è illusorio, perché la giocatrice nostrana va in serie di cinque game, potendo servire per chiudere il tutto avanti 5-1. Un piccolo passaggio a vuoto c’è per Elisabetta, ma nel gioco successivo, in risposta, il sipario cala sul 6-2.

Foto: LaPresse