WTA Losanna 2023, Elisabetta Cocciaretto è la prima semifinalista! Battuta Elina Avanesyan

La prima semifinalista del tabellone principale di singolare femminile del Ladies Open Lausanne 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250, è la testa di serie numero 2, Elisabetta Cocciaretto: l’azzurra regola in due set la russa Elina Avanesyan, numero 8 del seeding, battuta con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 36 minuti, e nel penultimo atto se la vedrà con una tra la magiara Anna Bondar e la slovena Tamara Zidansek.

Il primo set viene vissuto dalle due sulle montagne russe: inizio da incubo per Cocciaretto, che cede il servizio a 30 nel secondo game ed ai vantaggi nel quarto. La russa, invece, concede appena tre punti in turni alla battuta, volando sul 5-0. All’improvviso la partita cambia: parziale di 28 punti a 8 per l’azzurra, con Cocciaretto che domina ed infila sette giochi consecutivi, strappando il servizio all’avversaria per due volte a zero ed una a 30, andando a chiudere sul 7-5 in 54′.

Nella seconda partita ci sono quattro break nei primi quattro giochi, poi la russa tiene la battuta nel quinto gioco, ma è il canto del cigno: nel settimo e nel nono game Cocciaretto trova per due volte il break a zero e così, tenendo gli ultimi due turni al servizio, porta a casa il match sul 6-3 in 42′.

Le statistiche non mentono ed ovviamente premiano Cocciaretto, che conquista 66 punti contro i 49 dell’avversaria, convertendo tutte le 7 palle break avute contro il 4/8 della russa. Brutte percentuali per entrambe al servizio, con l’azzurra che si ferma al 55% con la prima ed al 50% con la seconda, ma Avanesyan fa peggio, attestandosi al 45% con la prima ed al 10% con la seconda.

