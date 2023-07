ATP Amburgo 2023, Musetti si arrende alla maledizione Djere: il serbo si impone in due set

Laslo Djere è una vera e propria nemesi per Lorenzo Musetti. Il ragazzo di Carrara viene eliminato ai quarti di finale del torneo di Amburgo, di cui era campione uscente, venendo battuto per 7-5 6-3 dal serbo, che vince il sesto confronto su otto totali, con un impressionante cinque su cinque sulla terra, in meno di un’ora e mezza. Ora per lui uno tra Zhang Zhizen e Daniel Altmaier.

Eppure la partita si mette nella maniera migliore per Musetti, che dopo i primi quattro giochi di studio mette la freccia nel quinto volando poi sul 4-2. A questo punto rientra in gioco il fattore psicologico, con Djere che recupera il break a 15 sfoderando ottime risposte. Nel dodicesimo gioco l’azzurro salva un set point, sul secondo invece prova lo schema serve & volley, ma l’appoggio va fuori di poco, come attesta anche il giudice di sedia. E Musetti, per sfogarsi, distrugge la racchetta.

Musetti si ritrova sempre ad inseguire contro un avversario che non offre più nulla: nei primi due giochi in battuta riaffiora un po’ quel nervosismo visto in precedenza, ma l’azzurro riesce a salvare tre palle break, due di queste con delle prime imprendibili. La gara cambia nell’ottavo gioco: Djere spinge e costringe Musetti sul fondo, procurandosi il break ed andando poi a servire per il match, chiudendo con due potenti prime.

Partita con pochi sbocchi per Musetti, che si guadagna una sola palla break, sfruttata, durante la partita. A penalizzare l’azzurro, che invece ne concede sette, è la pessima resa con la seconda di servizio, con cui ottiene sei punti su ventuno giocati.

Foto: LaPresse