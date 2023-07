ATP Atlanta 2023, Taylor Fritz ai quarti di finale, sorprende Kei Nishikori

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Atlanta. Sul cemento degli States la testa di serie n.1, Taylor Fritz, ha risposto presente. Il californiano (n.9 del mondo) si è preso la rivincita nei confronti del cinese Wu Yibing (n.89 del mondo) che in questa stagione lo aveva sconfitto a Dallas, in Texas.

Con il punteggio di 6-4 7-6 (5) Fritz si è imposto e nei quarti di finale avrà una vecchia conoscenza del circuito. Il riferimento è al giapponese Kei Nishikori. L’ex top-10, precipitato in classifica per una lontananza dai campi di quasi due anni, prosegue nel proprio cammino e, dopo aver sconfitto l’australiano Jordan Thompson, è ha battuto anche il giovane cinese Shang Juncheng (n.156 ATP) per 6-4 7-6 (3). Vedremo a questo punto come Nishikori, senza avere nulla da perdere, affronterà l’americano.

The comeback continues! @keinishikori is through to the quarter-finals in Atlanta after getting past Shang 6-4 7-6(3).@ATLOpenTennis | #AtlantaOpen pic.twitter.com/vR8KFl88mL — ATP Tour (@atptour) July 28, 2023

Nel derby degli States è arrivata l’affermazione di J.J. Wolf (n.46 del ranking) contro Maxime Cressy (n.105 del mondo) per 7-6 (7) 6-3. Wolf affronterà il tedesco Dominik Koepfer (n.88 ATP), a segno per 2-6 7-6 (3) 6-4 contro il britannico Daniel Evans (n.30 del mondo).

Foto: LaPresse