WTA Losanna 2023, Cocciaretto elimina Avanesyan e ora sfiderà Bondar in semifinale. Bogdan si ritira, bene Parry

È terminata poche ore fa un’altra giornata del WTA 250 di Losanna. Sulla terra battuta svizzera si sono disputati oggi i quattro quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Sorride Elisabetta Cocciaretto: l’italiana (testa di serie n.2) disputa un’ottima partita contro la russa Elina Avanesyan (n.8 del torneo) e si impone per 7-5 6-3 in un’ora e 36 minuti di gioco. La nativa di Ancona accede così in semifinale, dove a sfidarla ci sarà l’ungherese Anna Bondar, brava oggi a vincere contro la slovena Tamara Zidansek con un netto 6-2 6-0.

Esce la testa di serie numero 3 Ana Bogdan: la rumena va sotto 6-3 1-0 contro la francese Clara Burel e poi si ritira. A qualificarsi per la semifinale della parte alta del tabellone è dunque la nativa di Rennes, che ora potrà giocarsi il pass per l’ultimo atto del torneo con la sua connazionale Diane Parry, uscita oggi vittoriosa dalla sfida contro l’altra transalpina Alize Cornet (testa di serie n.7) con il punteggio di 6-3 6-2.

I RISULTATI DI GIORNATA

D. Parry (FRA) (9) – A. Cornet (FRA) 6-3 6-2

C. Burel (FRA) – A. Bogdan (ROU) 6-3 1-0 rit.

A. Bondar (HUN) – T. Zidanesk (SLO) 6-2 6-0

E. Cocciaretto (ITA) (2) – E. Avanesyan (RUS) (8) 7-5 6-3

Foto: LaPresse