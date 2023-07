WTA Budapest 2023, Maria Timofeeva conquista il titolo piegando in tre set Kateryna Baindl

La terra battuta outdoor magiara su cui si è giocato il torneo WTA 250 di Budapest, l’Hungarian Grand Prix 2023, ha incoronato la russa Maria Timofeeva, che ha piegato in tre set l’ucraina Kateryna Baindl, battuta per 6-3 3-6 6-0 in due ore e sei minuti.

Nel primo set la russa si ritrova sotto 2-3 e nel sesto game deve cancellare tre break point prima di centrare il 3-3. Cambia il canovaccio della sfida e nel settimo gioco è Timofeeva a centrare lo strappo alla prima occasione. Nel nono gioco, sotto 3-5, Baindl prova a restare nel set, va sul 30-0, ma perde i seguenti quattro punti consegnando il parziale a Timofeeva per 6-3 dopo 45′.

Nella seconda partita le parti si invertono: nel terzo gioco la russa annulla un break point, ma il recupero non le riesce ai vantaggi del quinto game, quando capitola e spedisce Baindl sul 3-2. L’ucraina annulla la palla del controbreak e va sul 4-2, poi dal 4-3 vince gli ultimi otto punti giocati e restituisce il 6-3 dopo 48′.

Nella frazione decisiva la russa opera il break in apertura alla seconda occasione e conferma lo strappo scappando sul 2-0. Baindl continua ad avere problemi al servizio e cede la battuta a trenta nel terzo game. La russa vola sul 4-0 e non si volta più indietro, trovando un nuovo strappo ed andando poi a vincere il titolo per 6-0 in 33 minuti.

Le statistiche premiano la russa, che vince 79 punti contro i 69 dell’ucraina, convertendo 5 delle 8 palle break avute a disposizione e salvandone 4 delle 6 concesse. Baindl mette in campo una percentuale maggiore di prime di servizio, 80% contro 70%, ma ottiene una resa minore con questo fondamentale, il 56% contro il 65%.

Foto: LiveMedia/Vinny Orlando