Cocciaretto-Baindl oggi, US Open 2024: orario, programma, tv, streaming

Elisabetta Cocciaretto prova a rialzare la testa. La tennista anconetana viene da un’estate per nulla facile dopo aver contratto la polmonite poco prima di Wimbledon e ora vuole provare a mettersi alle spalle due mesi difficili con la sua partecipazione all’US Open. Per lei una sfida possibile con l’ucraina Kateryna Baindl.

La giocatrice esteuropea è stata ferma per mesi, da ottobre 2023 allo scorso maggio, tornando in campo poco prima dell’Open di Francia, partecipando agli Slam grazie al ranking protetto. Al momento però non sembra ancora aver ripreso il ritmo che pareva aver raggiunto lo scorso anno, quando andò a giocarsi la finale del torneo di Budapest persa con Maria Timofeeva.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Kateryna Baindl sarà il secondo in programma sul campo 13 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis Plus (che si attiva con la freccia in su del telecomando su smart tv abilitata per l’HbbTv), nonché per gli abbonati su Sky Sport e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COCCIARETTO-BAINDL, US OPEN 2024 OGGI

Martedì 27 agosto

17.00 C. Lestienne-J. Thompson (1° turno uomini)

E. Cocciaretto-K. Baindl (1° turno donne)

PROGRAMMA COCCIARETTO-BAINDL, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis Plus (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e freccia su del telecomando su televisore abilitato HbbTv), Sky Sport

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport