US Open 2024, Elisabetta Cocciaretto lascia 3 game a Kateryna Baindl ed approda al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto approda rapidamente al secondo turno degli US Open 2024 di tennis: l’azzurra all’esordio liquida infatti con un netto 6-3 6-0 l’ucraina Kateryna Baindl in appena 67 minuti di gioco. Il prossimo ostacolo per l’italiana sarà rappresentato dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, accreditata della testa di serie numero 25.

Nel primo set Cocciaretto tiene in maniera agevole i primi due turni in battuta e poi nel quarto game opera il break a quindici che indirizza la frazione: l’azzurra, infatti, conferma lo strappo e poi toglie nuovamente la battuta all’avversaria, andando così a servire per la partita sul 5-1. Cocciaretto, però, sciupa due set point, ed alla seconda occasione l’ucraina recupera uno dei due break di ritardo. Baindl accorcia fino al 3-5, poi nel nono game si porta sullo 0-30 in risposta, ma Cocciaretto risale ed al quarto set point complessivo va a chiudere sul 6-3 dopo 41′.

Nella seconda partita, invece, l’incontro scivola via rapidamente: l’azzurra apre con un parziale di dodici punti a quattro, portandosi in un amen sul 3-0 pesante, confermando il doppio break ai vantaggi del quarto gioco. L’italiana toglie ancora la battuta all’avversaria, questa volta a zero, andando a servire per il match sul 5-0: Cocciaretto deve risalire dal 15-40, ma ai vantaggi chiude i conti al primo match point sul 6-0 in 26 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio dell’azzurra, che vince 59 punti contro i 36 dell’ucraina, mettendo a segno più vincenti, 15 contro 9, e concedendo meno gratuiti, 19 contro 25. Cocciaretto fa meglio di Baindl sia con la prima, con la quale si attesta al 67% contro il 50%, sia con la seconda, con cui ottiene il 56% dei punti contro il deficitario 15% dell’avversaria.