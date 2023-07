WTA Budapest 2023: avanti Podoroska e Putintseva, fuori Pera e Saville. Zhang, errore, scintille e ritiro

Si è conclusa la seconda giornata di primi turni al torneo WTA 250 di Budapest. Nella capitale ungherese è accaduto un po’ di tutto tra forfait, ritiri a match in corso e uscite di scena importanti: andiamo a vedere però con il dettaglio quello ce si è verificato.

Innanzitutto, va fuori la numero 1 del seeding, l’americana Bernarda Pera, sorpresa per 6-4 7-5 dalla russa Diana Shnaider. Non solo: il forfait della ceca Tereza Martincova porta in tabellone da lucky loser Maria Timofeeva, altra russa, che rimonta l’australiana Daria Saville (moscovita di nascita, ma ormai cittadina australiana; il cognome Gavrilova è un ricordo) per 2-6 6-3 6-4. Ci sarà dunque un confronto tra connazionali per andare ai quarti.

Piuttosto singolare l’andamento del match per Nadia Podoroska: l’argentina, ex semifinalista al Roland Garros, finisce con un 1-6 6-1 6-1 contro l’australiana Storm Hunter (ex Sanders); si confronterà con la qualificata ceca Anna Siskova, vittoriosa per 6-3 6-0 sulla russa Evgeniya Rodina. Sempre nella parte alta del tabellone derby ungherese con scintille tra Anna Bondar e Timea Babos, due che vengono da zone lontanissime tra loro del Paese magiaro (Szeghalom, area centrale, e Sopron, vicino al confine con l’Austria): 7-5 5-7 6-3 a favore della prima.

A proposito di Ungheria, da segnalare il rapido evolversi degli eventi nel match tra Amarissa Kiara Toth e la cinese Shuai Zhang, seconda testa di serie. Sul 5-5 15 pari e servizio dell’asiatica c’è forse uno degli errori più grossolani dell’intero 2023 in termini di giudici di qualsiasi tipo: una palla che prende mezza riga esterna viene chiamata incredibilmente fuori, facendo infuriare Zhang. Pochi punti dopo, con il break del 6-5 a favore della magiara, il ritiro. Toth giocherà con l’ucraina Kateryna Baindl (ex Kozlova).

Restando in basso nel tabellone, per la tedesca Tamara Korpatsch buon 6-4 6-4 sulla lucky loser greca Valentini Grammatikopoulou; prossimo ostacolo la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova. Avanti anche la wild card locale Fanny Stollar, vittoriosa sulla spagnola Irene Burillo Escorihuela per 7-5 6-4; se la vedrà con la tedesca Tatjana Maria, quinta testa di serie. A proposito di giocatrici importanti, la numero 4 del seeding, la kazaka Yulia Putintseva, fa, disfa e vince con l’ucraina Kateryna Volodko per 1-6 6-2 6-1. Se il cognome è nuovo, Volodko certo non lo è: si tratta infatti di Kateryna Bondarenko, che a 36 anni continua la propria carriera tennistica.

WTA 250 BUDAPEST 2023: I RISULTATI DI OGGI

Shnaider-Pera (USA) [1] 6-4 7-5

Timofeeva [LL]-Saville (AUS) 2-6 6-3 6-4

Podoroska (ARG) [9]-Hunter (AUS) 1-6 6-1 6-1

Siskova (CZE) [Q]-Rodina [PR] 6-3 6-0

Bondar (HUN)-Babos (HUN) 7-5 5-7 6-3

Korpatsch (GER)-Grammatikopoulou (GRE) [LL] 6-4 6-4

Putintseva (KAZ) [4]-Volodko (UKR) [Q] 1-6 6-2 6-1

Stollar (HUN) [WC]-Burillo Escorihuela (ESP) [Q] 7-5 6-4

Toth (HUN) [WC]-Zhang (CHN) [2] 6-5 rit.

