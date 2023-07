ATP Bastad 2023, Alexander Zverev approda al secondo turno, prima vittoria per Leo Borg

In attesa del match di chiusura di questa giornata nell’ATP di Bastad (Svezia) tra Matteo Arnaldi e il finlandese Emil Ruusuvuori, in cui la pioggia ha disturbato i giocatori, gli spunti interessanti non mancano. Partiamo da Alexander Zverev (n.19 del ranking), impostosi per 6-4 3-6 7-5 contro lo slovacco Alex Molcan (n.81 del ranking). Una prestazione tra luci e ombre per Sascha e qualificazione agli ottavi di finale dove ci sarà il brasiliano Thiago Monteiro (n.122 del ranking).

Battuta d’arresto inaspettata, invece, per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.35 ATP), arresosi al cospetto del qualificato slovacco Jozef Kovalik (n.159 del mondo) con lo score di 6-3 6-4. Sul suo percorso ci sarà l’austriaco Filip Misolic (n.139 ATP), a segno pe 7-6 (4) 7-6 (4) contro il serbo Dusan Lajovic (n.61 del ranking). Significativa la prima vittoria nel massimo circuito internazionale di Leo Borg, figlio del grande Bjorn: il n.437 ATP ha battuto il connazionale Elias Ymer (n.166 del mondo) con lo score di 7-6 (5) 6-3. Leo si giocherà le proprie chance negli ottavi di finale contro l’argentino Federico Coria (n.113 del mondo), vittorio nel derby contro Sebastian Baez (n.63 ATP) per 6-4 4-6 7-6 (5).

Prosegue l’avventura del russo Alexander Shevchenko (n.96 del ranking), a segno per 6-3 6-3 contro l’altro argentino Juan Manuel Cerundolo (n.100 del ranking). Per Shevchenko ci sarà l’incrocio con la testa di serie n.1 del torneo, Casper Ruud. Inattesa sconfitta per l’altro argentino Tomas Martin Etcheverry (n.34 del mondo) contro l’austriaco Sebastian Ofner (n.58 ATP) per 4-6 6-1 7-5.

Ofner giocherà contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.53 del mondo), vincente nella sfida contro il boliviano Hugo Dellien (n.167 del mondo) per 6-3 7-6 (3). Ko netto di Marco Cecchinato contro il russo Pavel Kotov (n.89 del ranking) per 6-1 6-2 e quest’ultimo giocherà contro il connazionale Andrey Rublev (testa di serie n.2)

