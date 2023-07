WTA Amburgo 2023, risultati 25 luglio: Martina Trevisan, Bernarda Pera e Diana Shnaider sono già ai quarti

Si chiude il primo turno ed inizia il secondo al torneo WTA 250 di Amburgo: all’Hamburg European Open 2023 di tennis la finale è prevista sabato 29 e così il tabellone già domani si allineerà ai quarti, per i quali già oggi si sono qualificate Martina Trevisan, la statunitense Bernarda Pera e la russa Diana Shnaider. Negli ultimi match del primo turno esce di scena Jasmine Paolini.

Nei tre ottavi di finale giocati quest’oggi Martina Trevisan elimina la colombiana Camila Osorio per 6-1 6-3, mentre la statunitense Bernarda Pera regola l’estone Kaia Kanepi con lo score di 7-6 (6) 6-1 e giovedì affronterà ai quarti la russa Diana Shnaider, che supera l’austriaca Julia Grabher col punteggio di 6-4 6-2.

Negli ultimi quattro match del primo turno vincono le australiane Storm Hunter, che rimonta e batte la croata Donna Vekic per 3-6 6-3 6-3, e Daria Saville, che elimina Jasmine Paolini per 6-0 7-6 (3), la neerlandese Arantxa Rus, che piega la russa Maria Timofeeva per 6-2 4-6 6-1, e la tedesca Eva Lys, che batte l’egiziana Mayar Sherif col punteggio di 6-1 6-1.

WTA 250 AMBURGO – RISULTATI 24 LUGLIO

Secondo turno

Martina Trevisan batte Camila Osorio 6-1 6-3

Bernarda Pera batte Kaia Kanepi 7-6 (6) 6-1

Diana Shnaider batte Julia Grabher 6-4 6-2

Primo turno

Storm Hunter batte Donna Vekic 3-6 6-3 6-3

Daria Saville batte Jasmine Paolini 6-0 7-6 (3)

Arantxa Rus batte Maria Timofeeva 6-2 4-6 6-1

Eva Lys batte Mayar Sherif 6-1 6-1

Foto: LaPresse