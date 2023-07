Golf, Evian Championship 2023: il quarto Major femminile dell’anno in scena in Francia

Prende il via da giovedì l’Evian Championship, quarto Major femminile della stagione. Ma è anche il primo che, in quel di Evian-les-Bains, in terra francese, prevede che a co-sanzionare siano LPGA Tour e Ladies European Tour: un tratto comune, questo, solo con il Women’s British Open, dato che i tornei maggiori americani figurano nel solo calendario del circuito al di là dell’Oceano.

Per la verità, va detto che il LPGA Tour inaugura con questo evento una serie di quattro che mantengono questa vera e propria doppia natura. Logicamente sono tante le continentali che vogliono imporsi, benché un anno fa ce l’abbia fatta Brooke Henderson: la canadese era riuscita in questo modo a ottenere il secondo Major in carriera a sei anni di distanza dal primo.

Il periodo, però, per lei non è del tutto dei migliori. E allora ecco che possono emergere altre figure di spicco, tra le quali Nelly Korda che ha appena effettuato lo sbarco in Europa con il successo a Londra. Ma, oltreoceano, in uno strano invertirsi dei ruoli, tanto si sta parlando (e non a torto) della svedese Linn Grant.

Ci sono anche le solite da tenere d’occhio, da Jin Young Ko in giù, ma gli States aspettano in particolare anche Rose Zhang. E poi la Francia ha sempre la sua valida carte da giocare: Celine Boutier. Naturalmente, sarà facile essere smentiti: questo è stato letteralmente l’anno delle sorprese, con nomi del tutto inaspettati capaci di portare a casa i primi tre grandi eventi. Per cui è lecito attendersi qui di tutto.

