WTA Losanna 2023: Lucia Bronzetti perde il primo set, poi l’interruzione per pioggia

Non termina il match di Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA 250 di Losanna. La ventiquattrenne riminese si deve fermare all’inizio del secondo set contro la slovena Tamara Zidansek, che quando la pioggia ha iniziato a scendere sulla città svizzera. Si riprenderà sul finire della mattina di domani, anche se le previsioni non sono clementi al massimo grado.

Primo set subito complicato per l’azzurra, costretta a cedere la battuta nel secondo gioco a 30. Le occasioni di controbreak ci sono, in numero di tre nel terzo game, ma non sono sfruttate. In generale, le due fanno parecchia fatica a tenere turni di servizio che vanno quasi costantemente ai vantaggi. E su questo canovaccio Zidansek riesce a portare a casa il 6-2.

Non passa che un game del secondo parziale, quello in cui Bronzetti riesce a mettere a segno il primo break del suo match, prima di vedere l’acqua scendere senza sosta sul campo. Per varie decine di minuti la speranza di ricominciare c’è, ma alla fine ci si deve arrendere alla furia del cielo.

Una cosa è certa: Bronzetti avrà tanto bisogno di avere di più dalla seconda domani, perché con 2/9 è difficile vincere. Certo, sarebbe piacevole per lei riuscirci: del resto, è un rematch del quarto di finale di due anni fa proprio in questo torneo.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi – LivePhotoSport.it