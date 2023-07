Wimbledon, Paolo Lorenzi: “Sinner contro Djokovic dovrà essere ancor più aggressivo in risposta e…”

Una sfida ai limiti del proibitivo. In questi termini, sulla Gazzetta dello Sport di oggi, si è espresso Paolo Bertolucci, parlando della semifinale di Wimbledon che attende Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà il n.2 del mondo, Novak Djokovic, in un confronto molto importante con in palio la Finale del Major. Le motivazioni sono molte e per Sinner si tratta della prima semifinale in un Major in carriera, mentre per Nole siamo alla n.46. Già da questo si comprende il differente livello di esperienza.

Sarà necessaria una prestazione di altissimo profilo, in grado di migliorare quanto fatto l’anno scorso, quando Jannik seppe andare avanti di due set contro il serbo nei quarti, salvo poi subire la rimonta del suo più titolato avversario. A valutare anche questo confronto è stato Paolo Lorenzi, ex tennista di alto livello e coinvolto a livello dirigenziale nei progetti della FITP.

L’ex giocatore senese concede più chance a Sinner: “Finora a me è piaciuto molto il suo approccio, votato specialmente all’aggressività in risposta. A mio parere contro Djokovic dovrà seguire questa via, ma chiaramente farlo in maniera continua e senza andare in confusione come gli è capitato nel secondo set contro il russo Roman Safiullin“.

“A me pare che, rispetto all’anno passato, i suoi colpi siano ancora più forti e di conseguenza possa fare differenza da fondo. Per far partita con Nole sarà necessario elevare il proprio livello, ma senza inventarsi nulla, ma partendo da quello che di buono ha fatto vedere nel corso di questo torneo“.

A questo punto, non resta che attendere il responso del cambio, che arriverà venerdì.

Foto: LaPresse