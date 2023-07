Wimbledon, Jannik Sinner è il decimo italiano in semifinale in uno Slam. Berrettini secondo a quota 3

Grandissimo trionfo di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2023. Sull’erba londinese, l’azzurro (testa di serie n.8) disputa un’ottima partita contro il russo Roman Safiullin (n.92 del ranking) e si impone per 6-4 3-6 6-2 6-2 in due ore e 17 minuti di gioco. Questa vittoria permette all’altoatesino di accedere per la prima volta in una semifinale di uno Slam.

Entrando nello specifico, Sinner è il terzo italiano nella storia capace di entrare tra i primi migliori quattro giocatori in un’edizione di Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli (nel 1960) e Matteo Berrettini (nel 2021) e più in generale è il decimo nostro portacolori di sempre in grado di strappare il pass per una semifinale in uno Slam.

Come Jannik, a quota una semifinale conquistata ci sono Uberto De Morpurgo (Roland Garros 1930), Orlando Sirola (Roland Garros (1960) e Marco Cecchinato (Roland Garros 2018), mentre sono ben sei gli italiani che sono entrati per più volte tra i migliori quattro giocatori in uno Slam.

Quello con più semifinali Slam è Nicola Pietrangeli, che è riuscito a conquistarne addirittura cinque (Roland Garros 1959, 1960, 1961 e 1964, Wimbledon 1960). Dietro ci sono a quota tre Matteo Berrettini (US Open 2019, Wimbledon 2021 e Australian Open 2022) e Adriano Panatta (Roland Garros 1973, 1975 e 1976) e a quota due Giorgio De Stefani (Roland Garros 1932 e 1934) e Giuseppe Merlo (Roland Garros 1955 e 1956).

