Wimbledon, Filippo Volandri: “Jannik Sinner in semifinale è un orgoglio per l’Italia”

Jannik Sinner ci proverà. L’altoatesino (n.8 del mondo) è chiamato alla super sfida contro Novak Djokovic (n.2 ATP) nelle semifinali di Wimbledon. Sui prati di Church Road, Jannik non godrà dei favori del pronostico dal momento che il serbo ha dato seguito alla propria imbattibilità nel corso di questo torneo, arrivata a ben 33 incontri.

Un numero impressionate che certifica quanto Nole si senta a casa sua sull’erba londinese, tenendo conto che l’ultima sconfitta del nativo di Belgrado sul Centrale risalga al 2013, ovvero alla Finale persa contro lo scozzese Andy Murray. Vero è che il raggiungimento di un traguardo del genere, all’età di Sinner, sia qualcosa che non si era mai visto entro i nostri confini.

E’ partito da questo concetto, nell’intervista concessa a SuperTennis, Filippo Volandri (capitano non giocatore di Coppa Davis): “Orgoglio è la parola giusta. E motivo d’orgoglio per me, per noi e per l’Italia avere un giocatore in semifinale. So quanto lavoro c’è dietro a questo risultato“.

A detta di Volandri, nella preparazione del confronto si terrà conto anche del match dell’anno scorso, ovvero della vittoria di Djokovic nei quarti di finale al quinto set: “Io credo che Jannik, come il suo team, ripartiranno dalla partita dell’anno scorso, prendendo quello che ha funzionato e ovviamente modificando qualcosa. Io credo che la chiave sia un po’ sulle diagonali, il primo che si toglierà dalla diagonale di rovescio magari con un rovescio lungo linea potrà trarne vantaggio“.

In conclusione, il capitano di Davis ha sottolineato i grandi miglioramenti di Sinner su questa superficie: “E’ impressionante quanto si sia abituato velocemente a questa superficie, soprattutto l’anno scorso. All’inizio faceva proprio fatica a camminarci sull’erba, l’avevamo visto a camminare un po’ sulle uova. La sua rapidità nell’adattarsi è stata impressionante“.

Foto: LaPresse