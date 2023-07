Wimbledon 2023: Swiatek si salva con Bencic. Svitolina torna nei quarti, avanti anche Pegula e Vondrousova

Iga Swiatek approda ai quarti di finale di Wimbledon, ma la numero uno del mondo è andata vicinissima all’eliminazione. La polacca, infatti, ha salvato anche due match point alla svizzera Belinda Bencic, riuscendo a rimontare l’elvetica, andando a chiudere al terzo set con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 dopo oltre tre ore di gioco. Nei quarti Swiatek se la vedrà con Elina Svitolina, uscita anche lei vincitrice da una maratona con Azarenka.

L’ucraina torna nei quarti di finale dei Championships dopo quattro anni, imponendosi al super tie-break dopo una partita epica contro la bielorussa. Svitolina ha chiuso il match con il punteggio di 2-6 6-4 7-6, con il tie-break terminato 11-9, con l’ucraina che è riuscita a rimontare dal 4-7.

Primi quarti di finale a Wimbledon per Jessica Pegula e Marketa Vondrousova, con l’americana che va a caccia anche della sua prima semifinale Slam contro la ceca. Pegula ha superato nettamente l’ucraina Lesia Tsurenko con un perentorio 6-1 6-3, mentre Vondrousova ha fatto sua la sfida tutta ceca con la connazionale Marie Bouzkova, vincendo in rimonta per 2-6 6-4 6-3

C’era ancora un match in questa giornata che valeva per il terzo turno ed era il derby russo tra Mirra Andreeva e Anastasia Potapova. A vincere è stata la 16enne di Krasnoyarsk, che ha centrato il primo accesso agli ottavi di finale al secondo Slam della carriera. Andreeva si è imposta con il punteggio di 6-2 7-5 ed ora se la vedrà con l’americana Madison Keys.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2023

Vondrousova (Cze) b. Bouzkova (Cze) 2-6 6-4 6-3

Andreeva (Rus) b. Potapova (Rus) 6-2 7-5

Pegula (Usa) b. Tsurenko (Ukr) 6-1 6-3

Swiatek (Pol) b. Bencic (Sui) 6-7 7-6 6-3

Svitolina (Ukr) b. Azarenka 2-6 6-4 7-6

FOTO: LaPresse