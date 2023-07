Wimbledon 2023. Sinner e Musetti a caccia degli ottavi, Berrettini leggero con De Minaur. Scontro d’alta classe Djokovic-Wawrinka

Il torneo di Wimbledon ha quasi raggiunto la normalità delle cose. Le tragedie del tempo dei primi tre giorni sono fortunatamente alle spalle, anche se il programma non è ancora totalmente in pari, con i match previsti in precedenza di terzo turno che si mischieranno con quelli del secondo ancora da disputare.

L’Italia schiera tutte le proprie maggiori carte sul tavolo. Jannis Sinner andrà di scena sul campo 3 con Quentin Halys; un altro ostacolo inaspettato in un cammino che sta perdendo tutti i maggiori pericoli, ma bisognerà fare comunque attenzione a un giocatore che non ha nulla da perdere. Come nulla da perdere ha Matteo Berrettini, che se la vedrà con Alex De Minaur, uno che l’erba la interpreta bene. Ma al romano conta l’essere tornato alla vittoria, e se la prenderà con estrema leggerezza. Primo grande esame sull’erba per Lorenzo Musetti contro il big server Hubert Hurkacz, mentre per Elisabetta Cocciaretto c’è un match proibitivo con Jessica Pegula.

Campo centrale quest’oggi dedicato ai nobili, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che scenderanno in campo nonostante siano agli estremi dei tabelloni. Poiché l’iberico è uno degli sventurati con la partita ancora da recuperare, Alexandre Muller lo ‘sventurato’ nel suo cammino, mentre a chiudere il programma è una sfida dal passato nobilissimo per il serbo, per lui Stan Wawrinka, che lo ha battuto solo sei volte su ventisei, ma in due casi erano finali Slam.

Sul campo 3 ci sarà Holger Rune prima di Sinner, il danese avrà di fronte Roberto Carballes Baena, per la prima volta vittorioso sui prati inglesi contro Matteo Arnaldi. Bello scontro di stili tra il tennis brutale di Andrey Rublev e quello più aggraziato di David Goffin, mentre Alexander Bublik va a caccia dei suoi primi ottavi Slam contro il tedesco Maximilian Marterer.

In ambito femminile la numero 1 al mondo Iga Swiatek trova il primo ostacolo vagamente competitivo in Petra Martic dopo aver concesso solo sei giochi nelle prime due partite. Aryna Sabalenka si incrocerà per la prima volta in carriera con Varvara Gracheva, che aveva avuto la meglio su Camila Giorgi nel secondo turno, mentre Ons Jabeur se la vedrà con la cinese Zhuoxuan Bai, proveniente dalle qualificazioni e ai primissimi passi nel circuito maggiore dall’alto dei suoi vent’anni.

Altre favorite per arrivare lontano, Petra Kvitova e Caroline Garcia, saranno impegnate nel campo 2 rispettivamente con Aliaksandra Sasnovich e Marie Bouzkova, mentre promette scintille la sfida tra due redivive come Elina Svitolina e Sofia Kenin.

Foto: LaPresse