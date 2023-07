Wimbledon 2023, risultati tabellone uomini 7 luglio: Jannik Sinner va agli ottavi, Matteo Berrettini ai sedicesimi. Out Lorenzo Musetti

Jannik Sinner va agli ottavi di finale e Matteo Berrettini si qualifica per i sedicesimi, turno in cui esce di scena Lorenzo Musetti: al termine della quinta giornata del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2023 restano due gli azzurri ancora in corsa.

Nel complesso oggi si sono conclusi 19 incontri, di cui 11 del secondo turno ed 8 del terzo. Domani, invece, sono in programma altri 8 match, in modo da concludere i sedicesimi ed allineare anche il tabellone maschile agli ottavi di finale.

Si è già qualificato agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ha sconfitto in quattro set il transalpino Quentin Halys con lo score di 3-6 6-2 6-3 6-4. Ha mancato invece l’appuntamento col quarto turno Lorenzo Musetti, battuto in tre set dal polacco Hubert Hurkacz, vittorioso col punteggio di 7-6 (4) 6-4 6-4.

Tra gli altri 6 incontri dei sedicesimi i risultati di spicco riguardano le vittorie del serbo Novak Djokovic, che ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3 6-1 7-6 (5), e del russo Andrey Rublev, che ha piegato il belga David Goffin per 6-3 6-7 (6) 7-6 (5) 6-2.

Giocherà domani i sedicesimi, invece, Matteo Berrettini, che oggi ha eliminato in tre set l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 15, col punteggio di 6-3 6-4 6-4. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal tedesco Alexander Zverev, che ha battuto il nipponico Yosuke Watanuki con lo score di 6-4 5-7 6-2 6-2.

Nei rimanenti 9 incontri del secondo turno, risaltano le vittorie dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1, sul francese Alexandre Muller per 6-4 7-6 (2) 6-3, e del greco Stefanos Tsitsipas, numero 5, sullo scozzese Andy Murray per 7-6 (3) 6-7 (2) 4-6 7-6 (3) 6-4.

RISULTATI MASCHILI 7 LUGLIO WIMBLEDON

Terzo turno

[8] J. Sinner b. Q. Halys 3-6 6-2 6-3 6-4

D. E. Galan b. M. Ymer 6-2 6-7(2) 7-6(5) 3-6 6-1

R. Safiullin b. G. Pella 7-6(1) 6-4 6-0

[26] D. Shapovalov b. [WC] L. Broady 4-6 6-2 7-5 7-5

[7] A. Rublev b. [WC] D. Goffin 6-3 6-7(6) 7-6(5) 6-2

[23] A. Bublik b. [Q] M. Marterer 6-4 6-1 7-6(4)

[17] H. Hurkacz b. [14] L. Musetti 7-6(4) 6-4 6-4

[2] N. Djokovic b. S. Wawrinka 6-3 6-1 7-6(5)

Secondo turno

[1] C. Alcaraz b. A. Muller 6-4 7-6(2) 6-3

[25] N. Jarry b. J. Kubler 7-5 5-7 6-3 6-4

[19] A. Zverev b. [Q] Y. Watanuki 6-4 5-7 6-2 6-2

M. Berrettini b. [15] A. de Minaur 6-3 6-4 6-4

[31] A. Davidovich Fokina b. B. Van de Zandschulp 6-1 2-6 6-4 6-3

[6] H. Rune b. R. Carballes Baena 6-3 7-6(3) 6-4

[3] D. Medvedev b. A. Mannarino 6-3 6-3 7-6(5)

M. Fucsovics b. M. Giron 7-6(2) 6-3 4-6 6-4

C. Eubanks b. [12] C. Norrie 6-3 3-6 6-2 7-6(3)

C. O’ Connell b. J. Vesely 6-3 7-5 6-4

[5] S. Tsitsipas b. A. Murray 7-6(3) 6-7(2) 4-6 7-6(3) 6-4

