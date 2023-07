Bronzetti-Siniakova, Finale WTA Bad Homburg 2023: programma, orario, tv, streaming

Lucia Bronzetti giocherà la sua seconda finale WTA nel giro di poche settimane, e curiosamente sempre prima di uno Slam. Dopo Rabat, l’azzurra è di scena anche a Bad Homburg, dove incontrerà la ceca Katerina Siniakova, che mai prima aveva avuto dall’altra parte della rete.

Entrambe le giocatrici arrivano dopo un venerdì quantomeno particolare, perché Bronzetti si è risparmiata le forze a causa del forfait della polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo, mentre Siniakova ha dovuto completare il match di quarti di finale con la russa Liudmila Samsonova e, di seguito, vincere la semifinale con l’americana Emma Navarro. Bronzetti va a caccia del secondo titolo WTA, la ceca vuole invece il quarto.

Il match tra Lucia Bronzetti e Katerina Siniakova si giocherà alle ore 13:30. Sarà possibile seguire la finale del WTA 250 di Bad Homburg in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis e Sky Go.

