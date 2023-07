Sinner-Cerundolo, Wimbledon 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

Jannik Sinner affronterà Juan Manuel Cerundolo al primo turno di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30. Ad aprire le danze sarà Novak Djokovic contro l’argentino Cachin, poi a seguire il match femminile tra la statunitense Venus Williams e l’ucraina Svitolina. Il tennista italiano farà il proprio esordio nel terzo Slam della stagione e punta a farsi strada sull’erba britannica, dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale andando anche in vantaggio per 2-0 contro Djokovic prima di subire la rimonta del serbo.

L’altoatesino è reduce da un paio di mesi poco brillanti in termini di risultati, dopo che a inizio primavera aveva raggiunto tre semifinali consecutive nei Masters 1000, ma ha tutte le carte in regola per invertire la rotta e inseguire un risultato di lusso in Gran Bretagna. Il primo turno è sulla carta agevole per l’attuale numero 8 del mondo, che incrocerà il fratello minore del ben più quotato Francisco e che al momento occupa la 110ma posizione del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, il 21enne punta a raggiungere il secondo turno dove affronterà il vincente del confronto tra il serbo Kecmanovic e l’argentino Schwartzman.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Cerundolo, primo turno di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-CERUNDOLO, PRIMO TURNO WIMBLEDON 2023

Lunedì 3 luglio

Terzo match dalle ore 14.30 Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale, si giocheranno: Djokovic-Cachin e Venus Williams-Svitolina. A seguire toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse