Wimbledon 2023 oggi: orari 8 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Wimbledon 2023, sabato tutto sommato “normale” dopo il caos dei giorni scorsi. La programmazione torna a riallinearsi alla sua forma originale: parte alta del tabellone maschile e di quello femminile con terzo turno che prende il via.

Ed è anche il giorno di Matteo Berrettini, che riprende la via del campo opponendosi ad Alexander Zverev. Tanto per il romano quanto per il tedesco è un altro tentativo di passo verso qualcosa di realmente importante. Un po’ curiosa la collocazione a fine programma sul Court 1, considerando che il “corrispettivo” Alcaraz-Jarry apre sul Centre Court. Vero è che, considerato che il tempo dovrebbe fare le bizze, per i due non ci saranno di sicuro problemi. A livello femminile, tra Jabeur-Andreescu che porta fascino di storie diverse e Boulter-Rybakina che farà ribollire di tifo il Centrale, ci sarà molto da seguire.

La sesta giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e sei canali Calcio (251-256) riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Berrettini-Zverev, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023: ORDINE DI GIOCO SESTA GIORNATA

Sabato 9 luglio

Ove non diversamente indicato, si inizia alle ore 12:00.

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Alcaraz (ESP) [1]-Jarry (CHI) [25] – 3° turno uomini

Jabeur (TUN) [6]-Andreescu (CAN) – 3° turno donne

Boulter (GBR)-Rybakina (KAZ) [5] – 3° turno donne

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Medvedev [3]-Fucsovics (HUN)- 3° turno uomini

Blinkova-Sabalenka [2] – 3° turno donne

Zverev (GER) [19]-Berrettini (ITA) – 3° turno uomini

NO.2 COURT

Stevanovic (SRB) [Q]-Kvitova (CZE) [8] – 3° turno donne

Djere (SRB)-Tsitsipas (GRE) [5] – 3° turno uomini – Non prima delle ore 14:00

Tiafoe (USA) [10]-Dimitrov (BUL) [21] – 3° turno uomini

NO.3 COURT

Haddad Maia (BRA) [13]-Cirstea (ROU) – 3° turno donne

Davidovich Fokina (ESP) [31]-Rune (DEN) [6] – 3° turno uomini

Potapova [22]-M. Andreeva [Q] – 3° turno donne

COURT 12

Lehecka (CZE)-Paul (USA) [16] – 3° turno uomini

Kostyuk (UKR)-Keys (USA) [25] – 3° turno donne

COURT 18

Galfi (HUN)-Alexandrova [21] – 3° turno donne

Eubanks (USA)-O’Connell (AUS) – 3° turno uomini

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (9 canali). Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Berrettini-Zverev)

Foto: LaPresse