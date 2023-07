Wimbledon 2023, Matteo Berrettini affronta Zverev per un posto agli ottavi. Tornano in campo Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas

Altro giorno e altre partite a Wimbledon 2023. Dopo il tour de force degli scorsi giorni per recuperare tutte le partite spostate per pioggia, oggi finalmente si tornerà a seguire il programma previsto inizialmente ed è per questo che in campo maschile si svolgeranno otto partite, le ultime valide per il terzo turno.

Per gli italiani il match più atteso è sicuramente quello tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev (testa di serie n.19), in programma come ultimo incontro sul campo 1 (in seguito a Medvedev-Fucsovics, partita che inizierà alle ore 14:00, e Blinkova-Sabalenka). Dopo le belle vittorie degli scorsi giorni contro due avversari ostici come il connazionale Lorenzo Sonego (per 6-7 6-3 7-6 6-3) e l’australiano Alex De Minaur (6-3 6-4 6-4), il romano (n.38 del ranking) dovrà affrontare oggi un altro test molto difficile. Dall’altra parte ci sarà infatti un avversario di grandissimo valore, che finora ha mostrato un bel gioco sull’erba britannica (battuti rispettivamente in tre e quattro set contro l’olandese Gijs Brouwer il giapponese Yosuke Watanuki) e che tra l’altro ha già battuto Matteo per quattro volte sui cinque incontri totali tra i due (in nessuno di questi casi si è però giocato su erba).

Altro incontro che si aspetta con tanta curiosità è ovviamente Carlos Alcaraz contro Nicolas Jarry (n.25 del seeding). Qui il numero 1 al mondo, reduce dalle facili vittorie in tre set contro i francesi Jeremy Chardy e Alexandre Muller, partirà certamente favorito, ma non dovrà sottovalutare un avversario che sa fare male. Da segnalare che tra i due c’è soltanto un precedente, vinto dall’iberico in semifinale all’ATP 500 di Rio de Janeiro 2023. Discorso abbastanza simile per Daniil Medvedev (testa di serie n.3), che, dopo i successi senza perdere un set contro il britannico Arthur Fery e il francese Adrian Mannarino, dovrà vedersela con l’ostico Marton Fucsovics (n.68 al mondo). Senza dubbio il russo è più forte sulla carta, ma l’ungherese è un giocatore davvero interessante che è in grado di dire la sua anche contro giocatori di livello più alto. È importante sottolineare che Medvedev e Fucsovics si sono affrontati già tre volte in carriera e il resoconto dice 2-1 per l’attuale numero 3 al mondo.

Altri match interessanti saranno poi Stefanos Tsitsipas-Laslo Djere (precedenti: 2-0 per il tennista primo) e Holger Rune-Alejandro Davidovich Fokina (0-1). Nel primo incontro il greco (n.5 del torneo), che finora ha vinto soltanto al quinto set (al primo turno contro l’austriaco Dominic Thiem e nel secondo contro il britannico Andy Murray), cercherà di conquistare un posto agli ottavi di finale, risultato che non sembrava per niente facile da ottenere prima dell’inizio del torneo. Nella seconda sfida, invece, sarà il danese Rune (n.6 del seeding), reduce dai successi contro in tre set contro il britannico George Loffhagen e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, ad andare a caccia di un posto tra i migliori 16 giocatori del torneo. Per entrambi non sarà però facile, perché Djere (n.60 del ranking) e Davidovich Fokina (test di serie n.31) sono assolutamente due clienti scomodi. Le restanti partite in campo maschile saranno Frances Tiafoe-Grigor Dimitrov (precedenti: 1-2), Jiri Lehecka-Tommy Paul (0-0) e Christopher Eubanks-Christopher O’Connell (0-0).

Foto: LaPresse