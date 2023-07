Wimbledon 2023, Matteo Arnaldi non riesce a ribaltarla: Carballes Baena chiude i conti in quattro set

Venti minuti e tanti saluti a Wimbledon. Matteo Arnaldi non riesce nell’impresa di rimettere in piedi la partita con Roberto Carballes Baena, valida per il primo turno dello Slam sull’erba e interrotta ieri a causa dell’oscurità. Partiti dal 6-7 6-3 6-4 3-2 e servizio per lo spagnolo, l’azzurro non è riuscito nella piccola impresa di ribaltare l’inerzia in una forbice di tempo così ristretta, permettendo così al suo avversario di vincere il suo primo match nell’All England Club e di sfidare Holger Rune al secondo turno.

Arnaldi appare un po’ troppo morbido nei turni di battuta di Baena, concedendo allo spagnolo di poter chiudere in maniera alquanto agevole i propri turni di servizio. Ed è grave in una sfida dove non c’è assolutamente margine di errore, in cui all’esperto iberico bastano soli tre giochi per chiudere la sfida.

L’azzurro fa almeno il suo quando lo scambio parte dalla sua parte e Baena si porta a servire per il match. E anche qui purtroppo arrivano tanti errori da parte di Matteo, che forse pensa e ripensa al suo malessere della giornata di ieri che gli ha tolto l’inerzia della sfida: tre gratuiti e match terminato, e con lui l’esperienza di Arnaldi a Wimbledon.

Non bastano a Matteo i nove ace messi a segni, contornati da quattro doppi falli. L’azzurro cerca di dominare sempre lo scambio e lo si nota dall’enorme differenza nei colpi vincenti, 55 a 20; ma in virtù di questa voglia di accelerare in ogni dove, Arnaldi compie anche tanti errori in più rispetto a Carballes Baena, 54 a 20.

