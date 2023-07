Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova: “Impossibile da ipotizzare tutto questo, incredibile sia successo sull’erba”

La favola di Marketa Vondrousova prosegue. La ceca ha raggiunto a sorpresa la finale di Wimbledon 2023, la seconda della carriera in uno Slam dopo quella al Roland Garros del 2019. Un traguardo raggiunto grazie al successo con un doppio 6-3 sull’ucraina Elina Svitolina, con Vondrousova che è diventata la prima giocatrice non testa di serie a raggiungere l’ultimo atto ai Championships.

Queste le sue prime parole in conferenza stampa dopo la partita: “È stata una partita veramente dura. Nel secondo set Elina ha giocato molto bene, mi stava tornando sotto. Sono molto felice di essere riuscita a rimanere concentrata e di come sono riuscita a vincerla”.

La ceca aveva vinto una sola partita in carriera a Wimbledon in precedenza ed ora è addirittura in finale: “Era impossibile da ipotizzare. Su questo tipo di superficie ho giocato molto poco in carriera e il mio miglior risultato era stato un secondo turno. Avrei potuto magari sognarlo sulla terra o sul cemento, forse, ma non certo qui sull’erba. È ancora più pazzesco, il fatto che stia accadendo qui“.

Dopo la finale al Roland Garros la ceca non è riuscita confermarsi ad altissimi livelli anche per via di alcuni gravi infortuni: “Dopo due interventi chirurgici non è mai facile tornare al tuo livello di gioco, né sai se ci riuscirai. In questo momento sono semplicemente felice di poter essere tornata in campo senza dolore. Solo questo conta.”

Sulla finale con Ons Jabeur: “Lei ha un gioco molto più simile al mio ed entrambe amiamo la smorzata. Contro di lei però ho giocato poco. Ci saremmo dovute incontrare al primo turno di Eastbourne, ma mi sono ritirata. Ons ha giocato la finale qui anche l’anno scorso, è abituata a giocare finali del Grande Slam”.

FOTO: LaPresse