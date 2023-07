Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti si incaglia sullo scoglio Hurkacz e saluta il torneo

Si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo Musetti nel tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2023: l’azzurro, numero 14 del seeding, viene sconfitto in due ore e sei minuti di gioco dal polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 17, che si impone con lo score di 7-6 (4) 6-4 6-4 ed agli ottavi se la vedrà con uno tra il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo, e l’elvetico Stan Wawrinka.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, fino al decimo gioco, quando l’azzurro, sotto 4-5, si fa riprendere da 40-15 e trascinare ai vantaggi, dove deve annullare due set point prima di impattare sul 5-5. Senza ulteriori sussulti si va al tie break, dove però Hurkacz dall’1-1 vola sul 6-1. Musetti annulla altri tre set point e risale fino al 4-6, ma alla sesta occasione complessiva il polacco chiude sul 7-4 dopo 54 minuti.

Nella seconda partita Musetti sull’1-1 accusa un passaggio a vuoto ed Hurkacz infila otto punti consecutivi, ottenendo il break a zero ed il successivo allungo sul 3-1. L’azzurro ha una sola occasione di rientro, proprio nel decimo game, quando il polacco va a servire per il set, ma Hurkacz riesce ad annullare la palla per il controbreak ed ai vantaggi chiude sul 6-4 dopo 36 minuti.

La terza frazione inizia male per Musetti, che cede il servizio in apertura e così Hurkacz può scappare sul 2-0. L’azzurro resta in scia al polacco, ed ancora una volta l’occasione per rientrare si presenta nel decimo game: Musetti va sul 15-40 in risposta ma non concretizza, poi ha una terza palla per il controbreak ai vantaggi, ma non la sfrutta, e così Hurkacz al primo match point va a vincere sul 6-4 dopo 36 minuti di gioco.

Le statistiche premiano il polacco, che vince 106 punti contro i 92 dell’azzurro. Hurkacz è bravo a salvare tutte le quattro palle break concesse all’avversario in due game, mentre ne sfrutta due delle quattro avute in tre giochi. Il polacco mette a segno più vincenti, 36 contro 26, ma commette anche qualche errore non forzato in più, 24 contro 20. Sono 16 gli ace di Hurkacz contro i 4 di Musetti, mentre i doppi falli sono 3 per il polacco e 7 per l’azzurro.

