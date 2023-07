Wimbledon 2023, Jannik Sinner non in giornata, ma batte Halys in rimonta e approda agli ottavi

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Non è stata la miglior versione dell’altoatesino, ma è comunque bastato per battere in quattro set il francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Una prestazione sicuramente diversa rispetto alle prime due, con Sinner che è partito male e che si è trovato anche sotto di un break nel quarto.

Bassa sicuramente la percentuale di prime in campo (51%), anche perchè quando è riuscito a servire la prima ha vinto oltre l’80% dei punti. Sono 33 i colpi vincenti dell’azzurro, due in meno di quelli del francese. Halys ha più errori non forzati dell’italiano (31 contro 26).

Sinner ha in avvio di partita una palla break, ma la sua risposta di rovescio finisce lunga. Nel turno successivo al servizio, l’azzurro commette due brutti errori di dritto ed è il francese a trovare il break che lo porta sul 3-1. Un vantaggio che il transalpino riesce a mantenere, con Jannik che fatica ad impensierire in risposta l’avversario. Il primo set scivola via sul 6-3 per Halys.

La reazione dell’azzurro comunque arriva subito in apertura di secondo set. Con una risposta perfetta il numero uno d’Italia trova il break e si porta sul 2-0. Si vede un Sinner sicuramente più sciolto, molto simile a quello ammirato nelle prime due partite. Jannik è in pieno controllo e nell’ottavo gioco raddoppia il break di vantaggio e va a chiudere la seconda frazione sul 6-2.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni in battuta fino al sesto gioco. Sinner si procura tre palle break consecutive e proprio sulla terza arriva un bel regalo di Halys, che commette fallo. Jannik scappa sul 4-2 e poi non concede possibilità di rimonta all’avversario, andando a chiudere sul 6-3.

In apertura di quarto set l’altoatesino ha l’occasione di chiudere i conti, ma sulla palla break l’avversario trova il dritto vincente. È proprio Halys nel secondo game a portarsi avanti di un break, ma nel gioco successivo Jannik rimedia immediatamente con il controbreak. Si viaggia sul filo dell’equilibrio e nel nono gioco Sinner ritorna a mettere pressione in risposta al francese e riesce a strappargli nuovamente il servizio. Sinner non sbaglia nulla, chiude 6-4 e accede agli ottavi di finale.

Il tabellone di Sinner è decisamente favorevole e negli ottavi l’azzurro partirà ancora una volta da netto favorito contro il vincente del match tra il colombiano Daniel Elahi Galan e lo svedese Mikael Ymer. Da ricordare che nel possibile quarto di finale ci sarebbe uno tra Shapovalov, Broady, Pella e Safiullin. Un’occasione da sfruttare.

FOTO: LaPresse