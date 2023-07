Wec, nel 2024 sarà Ferrari contro Lamborghini. Dopo 40 anni la Rossa torna ad avere una vera rivale italiana in un Mondiale!

Il 2024 si annuncia un anno significativo nell’ambito del motorsport del nostro Paese. Per la prima volta dopo quasi quattro decenni, Ferrari si troverà ad affrontare in un Mondiale, sulla stessa pista, un’azienda italiana realmente concorrente. La dinamica si presenterà nel World Endurance Championship, dove la Casa di Maranello è impegnata con profitto già ora. Nella prossima stagione, il Wec sarà arricchito anche dalla presenza di Lamborghini.

Il marchio fondato a Sant’Agata Bolognese non appartiene al gruppo automobilistico Stellantis, bensì a Volkswagen. Dunque, parliamo di entità in piena concorrenza, non solo agonistica. Si fa davvero fatica a ritrovare una situazione affine. L’ultimo esempio a venire in mente è quello della F1 del 1985, quando Ferrari e Alfa Romeo erano entrambe impegnate come costruttori.

Qualcuno potrà dissentire, affermando che il Cavallino Rampante e il Biscione gareggiano l’uno contro l’altro anche nell’attuale F1. Vero fino a un certo punto. Primo perché di “Alfa Romeo” nel Circus 2023 c’è solo il marchio. Secondo, poiché la prestigiosa ditta milanese è entrata nella famiglia Fiat a partire dal 1986, diventando a tutti gli effetti “parente” di Ferrari, soprattutto dopo la dipartita del Drake, avvenuta nell’agosto 1988.

L’operazione Alfa Romeo, voluta da Sergio Marchionne anni orsono, fu puramente promozionale ed è destinata a esaurirsi in tempi brevi. Sauber sta per diventare la testa di ponte di Audi per l’ingresso in F1 della Casa degli Anelli. Curioso, proprio quell’Audi che controlla Lamborghini! Nel World Endurance Championship 2024 la sfida sarà reale.

Certamente ci sono stati altri team italiani in Formula 1 dal 1986 in poi (Minardi, Osella, Coloni, Scuderia Italia con telai Dallara, Modena Team, Andrea Moda, Forti). Quanti di loro erano però aziende produttrici di automobili anche sul mercato? Nessuna, parliamo di strutture puramente agonistiche o di avventurieri. Di colossi industriali tricolore c’è stata solo Benetton, che ha corso con licenza italiana dal 1996. Non parliamo, però, di imprenditoria legati ai motori, bensì di una Red Bull ante litteram.

Insomma, uno dei temi forti del World Endurance Championship 2024 sarà lo scontro diretto tra il Cavallino Rampante e il Toro, simbolo di Lamborghini.

Siamo ormai abituati a vedere più di un marchio del nostro Paese a diretto confronto fra le moto (Ducati/Aprilia in Superbike prima e in MotoGP poi). Viceversa, per Ferrari, trovarsi sfidata da un’altra azienda italiana è una dinamica divenuta desueta, ma destinata a rinascere. Un motivo d’interesse in più attorno al già intrigante Wec 2024.

