F1, Charles Leclerc: “Dobbiamo lavorare sui dettagli per essere più veloci a Spa”

Giorno di vigilia a Spa-Francorchamps per il weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista belga si prospetta un fine-settimana interessante. Il circuito delle Ardenne è tra i più spettacolari e complicati dell’intero calendario iridato e i piloti dovranno tener conto dalla presenza della terza Sprint Race stagionale, dopo quelle a Baku (Azerbaijan) e a Spielberg (Austria).

La Ferrari, reduce da fine settimana molto difficili, si augura un po’ di ritrovare la retta via. Da questo punto di vista, Charles Leclerc si avvicina a questo impegno con grande motivazione: “Siamo tutti vicini, soprattutto in qualifica. Dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati. Nel complesso siamo abbastanza veloci e ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello“, ha raccontato Leclerc in conferenza stampa.

Un weekend particolare che potrebbe anche essere condizionato dalla pioggia: “Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto“, ha sottolineato Charles, che poi ha dedicato anche un pensiero a quanto accaduto quattro anni fa, con l’incidente mortale dell’amico Anthoine Hubert il giorno prima del suo primo successo in F1 della carriera. “Speciale tornare qui, lo è nonostante il ricordo di Antione Hubert e della sua tragedia“, la chiusura del monegasco.

