Volley, VNL 2023. L’Italia chiede agli Usa il lasciapassare per la finale

Il curioso percorso dell’Italia nella final eight della VNL 2023 mette gli azzurri di fronte alle due squadre che li hanno battuti nella prima fase e, dovesse andare bene la semifinale, dall’altra parte della rete l’Italia potrebbe trovare proprio quella Polonia che le ha inflitto la terza sconfitta nel suo cammino di qualificazione ma non è il momento di precorrere i tempi.

C’è una partita con gli Stati Uniti da vincere e non sarà affatto facile per la squadra di De Giorgi che, contro gli Usa, subì una lezione durissima nella prima settimana di gare. In campo c’erano le seconde linee e dall’altra parte della rete c’era una squadra Usa “picchiatutto” che mise in difficoltà gli azzurri dal primo all’ultimo pallone con un atteggiamento molto aggressivo.

Lo stesso che gli Usa getteranno sul campo oggi, visto che è il marchio di fabbrica. La squadra allenata da John Speraw ha disputato una buona fase di qualificazione e ha fatto fuori nientemeno che i campioni olimpici francesi, soffrendo fino al quinto set.

John Speraw, coach statunitense, ha chiamato una formazione non lontana da quella che potrebbe affrontare le qualificazioni olimpiche, obiettivo principale della Nazionale a stelle e strisce per la stagione in corso. Alcuni dei componenti della rosa statunitense hanno giocato o giocano in Superlega e dunque per loro sarà una sorta di rimpatriata.

Il palleggiatore titolare è sempre lui, Micah Christenson che quest’anno ha giocato nelle file dello Zenit Kazan, dopo le esperienze di Civitanova e Modena, affiancato nel ruolo di regista da Micah Ma’a, alzatore dell’Halkbank Ankara. Gli opposti sono Matt Anderson, vera star del volley a Stelle e Strisce, ex Vibo, Modena e Perugia e lo scorso anno allo Zenit San Pietroburgo e Jake Hanes, lo scorso anno in Polonia al Bielsko-Biala e nella prossima stagione al Cuprum Lubin, sempre in Polonia.

In banda ci sono altri due ex protagonisti della Superlega, Torey De Falco, che dopo il passaggio da Vibo Valentia, si è trasferito in Polonia ed è punto di forza dell’Asseco Resovia Rzeszów e Thomas Jaeschke, attualmente in Giappone nel Panasonic Panthers ma un passato prima a Verona e poi a Milano. Pronto a subentrare Garrett Muagututia, 35enne, ex Ortona e Verona e oggi schiacciatore del Jakarta Bhayangkara Presisi, squadra del massimo campionato indonesiano.

Al centro altre vecchie conoscenze del campionato italiano, a partire da Max Holt, ex Piacenza, Verona, Modenza e Monza, e lo scorso anno in Cina al Beijing BAIC Motor, fino a Taylor Averill, ex Padova e Milano e oggi in Polonia con la maglia dell’Indykpol AZS Olsztyn. La stella in questo ruolo è il tre volte campione d’Europa con la maglia del Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle David Smith, 38 anni e mai nel campionato italiano in passato, come Jeff Jendryk che però arriverà in Italia il prossimo anno indossando la maglia della Gioiella Prisma Taranto, dopo l’esperienza dell’anno scorso nel LUK Lublin in Polonia. Il libero è Erik Shoji, ex Latina e ora punto di forza dei campioni d’Europa del Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, l’alternativa è Kyle Dagostino, punto di forza del Narbonne Volley nella prima divisione francese.

Foto Fivb