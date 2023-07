Volley, l’Italia travolge il Brasile ai Mondiali Under 21: Alessandro Bovolenta mattatore, 35 punti da favola

L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-1 (25-23; 31-29; 18-25; 25-21) ai Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria sui verdeoro, al termine di un confronto decisamente vibrante ed equilibrato, soprattutto nei primi due set.

Gli azzurri, che tre giorni fa avevano perso contro i sudamericani nella prima fase a gironi senza però schierare la formazione tipo, hanno conquistato il secondo successo nella seconda fase a gironi dopo quello guadagnato ieri contro l’Argentina per 3-0 e hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali (al momento occupano il primo posto nel gruppo F con due affermazioni e sei punti). Il match di domani contro il Belgio servirà a mettere il sigillo prima del probabile incrocio contro una tra Bulgaria e Iran nell’incontro da dentro o fuori.

Prestazione semplicemente surreale da parte dell’opposto Alessandro Bovolenta, autore di 35 punti in una partita stellare e degna di un talento pronto a illuminare anche ai piani superiori. Doppia cifra anche per lo schiacciatore Riccardo Iervolino (13 punti), affiancato di banda da Mattia Orioli (5). Il palleggiatore Mattia Boninfante (6 punti, 2 muri, 2 ace) ha ben sfruttato anche i centrali Nicolò Volpe (7 punti, 2 muri) e Mattia Eccher (5 punti, 2 muri). Al Brasile non sono bastati i centrali Thiery Felipe Oliveira (14) e França Maicon dos Santos (11), lo schiacciatore Arthur Bento (13) e il bomber Lucas Alves da Silva (12).

Foto: FIVB