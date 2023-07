Volley, l’Italia si ferma sul più bello: l’Iran vince i Mondiali Under 21, azzurri ko al tie-break

L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dall’Iran per 3-2 (25-20; 23-25; 23-25; 25-16; 15-9) nella Finale andata in scena a Manama (Bahrain). Gli azzurri partivano con tutti i favori del pronostico, ma hanno sofferto la verve dei scatenati persiani e si sono dovuti inchinare al tie-break. I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno perso il primo set, ma sembravano essere sulla strada giusta dopo aver conquistato il secondo e il terzo parziale con il minimo parziale.

La quarta frazione è iniziata nel peggior modo possibile, gli asiatici hanno insistito nella loro azione e poi hanno giganteggiato anche nel decisivo tie-break. L’Italia non è così riuscita a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, perdendo la quinta finale sulle sei disputate in questa rassegna di categoria. L’Iran torna sul gradino più alto del podio dopo l’apoteosi del 2019, quando sconfisse proprio i nostri portacolori sempre in Bahrain.

Uno squadrone, infarcito di grandi talenti che avranno sicuramente un futuro ai piani superiori, non è riuscito a consacrarsi a livello giovanile, tra l’altro dopo aver sconfitto le quotate Argentina e Brasile nella seconda fase a gironi e la Bulgaria in semifinale. L’opposto Alessandro Bovolenta, figlio del compianto Vigor, non è bastato con i suoi 21 punti affiancato dagli schiacciatori Mattia Orioli (17, 4 ace), Federico Roberti (8) e Riccardo Iervolino (2).

Da evidenziare le prestazioni dei centrali Nicolò Volpe (9) e Filippo Bartolucci (9), oltre che del palleggiatore Mattia Boninfante (6 punti con 3 ace per il capitano) e del libero Gabriele Laurenzano. L’Iran è stato trascinato dal bomber Amir Mohammad Golzadeh (20 punti, 2 muri, 2 aces), dallo schiacciatore Firouzjah Hossein (18 punti, 3 muri, 5 aces) e dal centrale Shayan Sephri Fard (12 punti, 4 muri).

Foto: FIVB