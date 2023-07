Volley, l’Italia frena contro il Brasile ai Mondiali Under 21. Bovolenta a riposo, turnover azzurro

L’Italia è stata sconfitta dal Brasile per 3-1 (25-18; 22-25; 25-22; 25-18) ai Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). Dopo le comode affermazioni conquistate contro Messico ed Egitto, la nostra Nazionale ha perso il big match contro i verdeoro e hanno così chiuso al secondo posto nel gruppo B alle spalle dei sudamericani.

Gli azzurri avevano comunque già guadagnato la qualificazione alla seconda fase a gironi e potranno proseguire la caccia al titolo iridato di categoria. Nella partita odierna l’Italia ha provato a reagire dopo aver perso il primo set e ha impattato i conti, ma il Brasile è risultato decisamente più cinico nella terza e nella quarta frazione, imponendosi in maniera autorevole.

Va annotato che il bomber Alessandro Bovolenta, superlativo nei primi due incontri, non ha giocato. Al suo posto Edwin Arguelles Sanchez, autore di 11 punti e supportato dagli schiacciatore Mattia Orioli (6) e Federico Roberti (8), oggi preferito a Riccardo Iervolino. Mattia Boninfante confermato in cabina di regia, 7 punti per il centrale Nicolò Volpe e 5 per Filippo Bartolucci, mentre Mattia Eccher è rimasto a riposo. Un po’ di turnover calcolato per l’Italia, che ha prestato il fianco ai colpi di Bento Buczmeiejuk (13) e Oliveira Morais do Nascimento (7).

Foto: FIVB