Volley, le due Nazionali dell’Italia vicine alla qualificazione per Parigi 2024! Tornei da giocare, ma il ranking…

I tornei di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024 prevedono la partecipazione di 12 squadre femminili e 12 formazioni maschili. La Francia è già ammessa a entrambi gli eventi in qualità di Paese organizzatore, ma come si assegneranno gli altri pass a disposizione? 6 attraverso i tornei di qualificazione, che andranno in scena tra settembre e ottobre 2023 (sono 3 per sesso, si disputeranno con la formula del round robin e le prime due classificate di ogni competizione staccheranno il biglietto per i Giochi); 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024, ovvero verranno promosse le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi. Va ricordato un aspetto importante del regolamento: a Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente, dunque se una determinata area geografica non si è meritata la partecipazione attraverso i tornei di qualificazione, la migliore piazzata di quella zona nel ranking mondiale staccherà il biglietto per la capitale francese.

Qual è la situazione dell’Italia? Entrambe le Nazionali disputeranno i già citati tornei di qualificazione: le donne in Polonia contro le padrone di casa, USA, Germania, Thailandia, Colombia, Corea del Sud, Slovenia; gli uomini in Brasile contro i verdeoro, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar. Due raggruppamenti che possono essere alla portata e in cui azzurri ed azzurre possono raggiungere i primi due posti utili per volare direttamente a Parigi 2024. Se però dovessero mancare l’obiettivo, allora tutto verrebbe rinviato al discorso ranking FIVB e al momento la situazione è molto positiva: gli uomini (Campioni del Mondo e d’Europa) sono terzi con 364,56 punti alle spalle di Polonia (381,55) e 367,68; le donne (Campionesse d’Europa e bronzo iridato) sono seconde con 366,00 punti alle spalle degli USA (371,73).

Come funziona il ranking? Vengono assegnati punti in base ai risultati delle partite, ma il quantitativo varia in base al punteggio dell’incontro e alla caratura dell’avversaria affrontata (più è forte e più si possono guadagnare punti). Una sconfitta comporta naturalmente la perdita dei punti. La classifica viene aggiornata al termine di ogni partita (anche se per il maschile non è ancora conteggiato il successo odierno contro la Slovenia). Un pass tramite ranking sarà quasi sicuramente assegnato a un’africana visto che non si qualificherà attraverso i tornei.

