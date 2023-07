Volley, Italia in Finale ai Mondiali Under 21! Bovolenta e compagni stendono la Bulgaria di Nikolov

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (23-25; 25-22; 25-23; 25-18) e si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia al termine di una partita altamente equilibrata e avvincente, dove gli avversari di giornata sembravano essere più in palla tanto da vincere il primo set e portarsi sul 15-12 nella seconda frazione, prima che gli azzurri alzassero il ritmo e sciorinassero tutta la loro caratura tecnica.

L’Italia giocherà l’atto conclusivo di questa rassegna iridata di categoria per la sesta volta nella storia: domani (domenica 16 luglio), sul campo di Manama (Bahrain), cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa, l’unico alzato al cielo in quasi mezzo secolo. Dall’altra parte della rete ci sarà la vincente dell’altra semifinale tra Iran e Argentina.

Prestazione sopra le righe da parte del maiuscolo opposto Alessandro Bovolenta, autore di 28 punti e sempre più talento del movimento tricolore. Il bomber, figlio del compianto Vigor, è stato ben spalleggiato dagli schiacciatori Mattia Orioli (14 punti, 2 muri, 3 ace) e Riccardo Iervolino (7) sotto la regia del capitano Mattia Boninfante.

Al centro prova lucente di Filippo Bartolucci (6) e Nicolò Volpe (5), bene il libero Gabriele Laurenzano. Alla Bulgaria non è bastato il martello Aleksandar Nikolov, figlio di Vladimir e schiacciatore di Civitanova, autore di 23 punti e a lungo protagonista di un superbo duello con Bovolenta. L’opposto Venislav Antov si è fermato a 16 punti, 7 sigilli a testa per il centrale Laza Bouchkov e l’altro schiacciatore Vladimir Garkov.

Foto: FIVB