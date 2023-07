Volley femminile, VNL 2023: la Polonia domina la Germania ed è la prima semifinalista

La Volleyball Nations League femminile 2023 ha la prima semifinalista: ad entrare nelle prime quattro è la Polonia, dopo aver strapazzato la Germania nel primo quarto di finale della manifestazione itinerante. Il punteggio finale al College Park Center di Arlington, Texas è 3-1 (25-12, 21-25, 25-21, 26-24) per le biancorosse, ma la differenza vista in campo non è raccontata del tutto dallo score finale.

Dopo aver dominato la fase a gironi, la Polonia arriva per la prima volta in semifinale nella VNL. Un momento storico in qualche modo per una Nazionale in grande crescita che sta provando ad entrare nell’élite mondiale. Le polacche aspettano ora la vincente del quarto di finale tra Brasile e Cina per sapere con chi si giocheranno l’accesso in finale.

Grandi protagoniste del match le due schiacciatrici Olivia Rozanski (18) e Martyna Lukasik (15), insieme all’opposta Magdalena Stysiak (18), che da Milano passerà al Fenerbahce nella prossima stagione. Hanna Orthmann (22) ha provato a tenere a galla le sue, in grado di strappare anche un set, il secondo parziale.

A poco sono serviti i 6 ace serviti dalla formazione tedesca, costretta a soccombere sotto la straordinaria continuità della Polonia, in grado di mantenere una fase di cambio palla davvero eccezionale per tutto il match. A chiudere la partita ci ha pensato con un muro la centrale Joanna Pacak, protagonista un po’ a sorpresa del match, firmando 9 punti, con ben 6 muri, entrando dalla panchina.

Foto: FIVB