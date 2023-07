Volley femminile, VNL 2023. Ancora la Turchia sulla strada delle azzurre: sfida equilibrata per un posto in semifinale

Un quarto di finale nobile e ricco di motivi di interesse, quello in programma domani sera tra Italia e Turchia che si giocano un posto nella semifinale della VNL.

La squadra di Santarelli vuole mettere il sigillo a questa prima parte di stagione cercando di battere ancora l’Italia, bronzo mondiale, dopo avere sconfitto la squadra di Mazzanti nel primo slot di partite davanti al pubblico amico ad Antalya. Una situazione molto simile a quella dello scorso anno quando la Turchia vinse al debutto contro le azzurre e le ritrovò in semifinale, alzando in quella occasione bandiera bianca contro la squadra che poi avrebbe vinto il torneo.

Non è sicuramente facile il match per la formazione di Davide Mazzanti che deve vedersela con una squadra di ottima qualità. Le azzurre con questa formazione, senza la diagonale titolare, senza Bosetti e Pietrini in banda, qualche limite lo hanno e dovranno superarsi per mettere in difficoltà le rivali.

La Turchia mette in campo una diagonale da sogno, con la alzatrice due volte campione d’Europa Cansu Ozbay, punto di forza inamovibile del Vakifbank e con la opposta naturalizzata Melissa Vargas, bocca da fuoco inesauribile del Fenerbahce che ha eliminato Conegliano in Champions, preferita a Karakurt. In banda un altro volto conosciuto, Hande Baladin, schiacciatrice dell’Eczacibasi e la 23enne Ilkin Aydin, star del Galatasaray.

Al centro tre sono le soluzioni per Santarelli: la stella del Vakifbank Zehra Gunes, utilizzata con il contagocce durante le qualificazioni, dove spesso sono state titolari la veterana, bandiera del Fenerbahce Eda Erdem, 36 anni, e l’altra centrale del Fenerbahce Asli Kalac. Dal Fenerbahce arriva anche il primo libero della formazione turca, Hatice Gizem, mentre il secondo libero è Simge Sebnem Akoz dell’Eczacibasi.

Foto Fivb