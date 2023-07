Volley femminile, l’Italia vola alle Final Eight di Nations League! Croazia ribaltata, missione compiuta

L’Italia ha travolto la Croazia con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-17; 25-17) e si è qualificata alla Final Eight della Nations League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno dominato l’incontro disputato a Bangkok (Thailandia), hanno conquistato la settima vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, si sono issate provvisoriamente al settimo posto in classifica generale (7 successi, 18 punti) e hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi quando manca ancora un turno al termine della fase preliminare.

A rendere superflua la partita di domani contro il temibile Giappone è stata la Repubblica Dominicana, che ha fatto un grande favore alle azzurre battendo la Serbia al tie-break e rendendo così la nostra Nazionale inarrivabile per le Campionesse del Mondo, unica squadra che poteva escludere l’Italia dalle migliori otto. Le ragazze del CT Davide Mazzanti torneranno così in campo ad Arlington (USA) tra una decina di giorni, ma resta ancora da definire chi sarà l’avversaria nei quarti di finale e quale sarà il tabellone.

Le detentrici del trofeo hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale, tra l’altro senza schierare diverse big come Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, Cristina Chirichella e Monica De Gennaro (ma probabilmente le ultime due, a differenza delle altre citate, non ci saranno nemmeno per gli Europei e per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024). Una formazione decisamente solida, che ha saputo distinguersi nel corso della settimane e che non si è mai tirata indietro.

La partita contro la poco quotata Croazia, penultima della classe e oggettivamente troppo distante a livello tecnico dalle nostre portacolori, è stata a senso unico. L’Italia ha preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e ha saputo giganteggiare in lungo e in largo. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Sylvia Nwakalor (20 punti, 3 muri), in doppia cifra anche la schiacciatrice Alice Degradi (13, 2 ace) affiancata di banda da Francesca Villani (5). Solidissima prova della centrale Anna Danesi (9 punti con 4 muri per la capitana, in assenza dell’infortunata Miriam Sylla) affiancata in reparto da Alessia Mazzaro (4). Encomiabile lavoro della palleggiatrice Francesca Bosio (5 punti) e del libero Beatrice Parrocchiale. Alla Croazia non sono bastate le attaccanti Samanta Fabris (9) e Andrea Mihaljevic (7).

Foto: FIVB