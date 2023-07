Volley femminile, l’Italia liquida il Giappone e chiude in bellezza: 8 vittorie in Nations League, ora la Final Eight

L’Italia ha chiuso con bellezza la fase preliminare della Nations League 2023 di volley femminile. Le campionesse d’Europa hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (25-23; 25-23; 17-25; 25-22) e hanno così conquistato l’ottava vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, issandosi provvisoriamente al quinto posto in classifica generale (8 successi, 21 punti). La settimana a Bangkok (Thailandia) si chiude con tre sigilli (Canada, Croazia, Giappone) e il ko contro il Brasile al tie-break.

Le azzurre avevano già guadagnato la qualificazione alla Final Eight nella giornata di ieri, l’affermazione odierna è servita per miglioramento il piazzamento in graduatoria e guadagnarsi un quarto di finale teoricamente meno complicato. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Arlington (Texas, USA) tra una decina di giorni per affrontare una tra Cina (se il Brasile oggi pomeriggio perderà contro la Thailandia) e Turchia (se le verdeoro batteranno le asiatiche).

Nel primo set le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state brave a recuperare da 6-9 e 16-18, issandosi sul 23-19 e gestendo il tentativo di rimonta delle asiatiche. Il copione si è ripetuto nella seconda frazione: da 5-8 e 9-13 hanno operato il sorpasso (21-19) e hanno poi brillato nel punto a punto finale. Le giapponesi hanno dominato il terzo parziale, mentre il quarto set è stato combattuto: le azzurre si issano sul 9-6, vengono sorpassate sul 12-11 e inizia un serratissimo braccio di ferro fino al 22-22, poi il guizzo delle nostre portacolori vale il successo.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Sylvia Nwakalor (20 punti, 4 muri), supportata in fase offensiva da Loveth Omoruyi (17 punti, 2 muri). Staffetta tra gli altri martelli Sofia D’Odorico (8) e Alice Degradi (5), la capitana Anna Danesi si è esaltata al centro (9 punti, 4 muri) accanto ad Alessia Mazzaro (4) e Federica Squarcini (3) sotto la regia di Francesca Bosio. Al Giappone non sono bastate Airi Miyabe (16) e Miyu Nagaoka (15).

Foto: FIVB