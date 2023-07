Volley femminile, Italia travolta dalla Turchia: 3-0 nei quarti di Nations League, l’avventura finisce

L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) nei quarti di finale della Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, giunte alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante grazie al sesto posto ottenuto nella fase preliminare, non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine anatolica e hanno ceduto l’onore delle armi in poco più di un’ora di gioco sul campo di Arlington (Texas, USA).

La nostra Nazionale si è presentata all’appuntamento senza alcune stelle di primo piano (Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Elena Pietrini, Ekaterina Antropova), che entreranno in gioco più tardi nel corso della stagione (il calendario propone gli Europei nel Bel Paese tra un mesetto e a seguire il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dall’altra parte della rete, invece, la compagine guidata dal coach Daniele Santarelli, Campione del Mondo con la Serbia, presentava tutti i suoi effettivi di punta e ha meritato di disputare la semifinale contro gli USA. Dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno la Polonia e la Cina.

Tra le fila della formazione guidata del CT Davide Mazzanti soltano una giocatrice è andata in doppia cifra: la schiacciatrice Francesca Villani ha messo a segno 11 punti accanto alla capitana Miriam Sylla (5) e ad Alice Degradi (7), l’opposto Sylvia Nwakalor si è fermata a quota 8 punti, mentre la centrale Alessia Mazzaro ha toccato quota 4 punti spalleggiata da Anna Danesi (2) e Federica Squarcini (1) sotto la regia di Francesca Bosio. La Turchia è stata guidata dalle scatenate Melissa Vargas (15 punti) ed Ebrar Karakurt (7), che ormai sembrano convivere in questo modulo insieme alle centrali Eda Erdem (11 punti, 5 muri) e Zehra Gunes (9, 5 muri).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Sul 5-5 del primo set la Turchia cerca l’allungo: due muri di Karakurt intervallati da un’invasione di Danesi per il +3 (8-5). Le azzurre provano a rimanere in scia con Sylla e Mazzaro (10-11), ma le anatoliche sono oggettivamente più forti: bordata di Vargas, errore di Nwakalor, due muri turchi e poi l’ace di Gunes per il 16-10. Le ragazze di Santarelli conservano il vantaggio e Vargas chiude i conti.

Nel secondo parziale c’è storia fino al 4-4, poi il diagonale di Karakurt e due muri di Sahin ed Erdem su Danesi e Sylla valgono il +3 delle anatoliche (8-5). Villani e Nwakalor cercano di limitare i danni (9-13), poi Vargas e Karakurt salgono in cattedra firmando un micidiale 6-0 che vale il 17-9. Le azzurre non riescono a reagire e devono alzare bandiera bianca.

L’Italia prova a crederci nel terzo set con una fiammata di Villani (doppio ace per il 10-11), ma Vargas ed Erdem spengono subito i sogni di rimonta della nostra Nazionale (15-11 e 17-12). Le ragazze di Santarelli amministrano le ultime battute dell’incontro e meritano la semifinale.

