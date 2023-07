Volley femminile, gli Stati Uniti superano il Giappone e volano in semifinale di VNL

Dopo il passaggio a vuoto dello scorso anno, gli Stati Uniti tornano in semifinale della Volleyball Nations League femminile, torneo vinto dalla Nazionale a stelle e strisce per tre volte consecutive dal 2019 al 2021. Per entrare nelle prime quattro, le padrone di casa hanno dovuto superare il Giappone, mai domo, che ha ceduto solo per 3-1 (25-23, 25-21, 18-25, 25-18).

Una sfida bellissima sin dal primissimo punto, tra due squadre che fanno della fase break la loro specialità e che non hanno certo paura degli scambi lunghi. Nel primo set le difese fanno la voce grossa, con le attaccanti che fanno fatica a mettere palla a terra da entrambi i lati del campo. L’allungo finale degli USA indirizza il set e forse anche la partita.

Coach Karch Kiraly fa ruotare le sue atlete, cercando efficacia in attacco e trovandola soprattutto nella solita Annie Drews, che chiude con 13 punti, ed in Averey Skinner, chiamata in causa solo nei momenti più difficili ma sempre in grado di rispondere presente (11 punti in 15 attacchi).

Le giapponesi si affidano a Wada Yukiko e provano a reagire dopo essere finite sotto per 2-0 nel conto dei set. Il momento del Giappone dura però solo il tempo di un set: nel quarto parziale le statunitensi non lasciano spazio alle avversarie, chiudendo sul 25-18 e regalando una gioia al pubblico di Arlington, in Texas. Gli USA avanzano dunque in semifinale ed attenderanno la vincente del quarto tra Turchia ed Italia.

Foto: FIVB