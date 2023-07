Volley femminile, Davide Mazzanti: “Contro la Turchia sarà una sfida diversa rispetto ad Antalya”

Dopo una lunga rincorsa per ottenere la qualificazione, è arrivato il momento della verità per la Nazionale italiana di volley femminile. Domani, giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane) le Azzurre scenderanno in campo ad Arlington (Virginia, Stati Uniti) contro la Turchia nei quarti della Final Eight di Nations League 2023.

“Oramai le partite che ci qualificavano sono alle spalle, anche se secondo me le 3 sconfitte di Antalya ci hanno abituato a giocare sempre con grande pressione. In fondo in questo cammino abbiamo quasi sempre giocato partite da dentro o fuori”, dichiara il Commissario Tecnico Davide Mazzanti al sito federale in vista delle Finali di VNL.

“Adesso siamo curiosi di sfidare la Turchia in questi quarti di finale. Una sfida a cui arriviamo in maniera diversa rispetto a quella disputata ad Antalya quando non eravamo certamente al livello attuale. Stiamo bene, abbiamo recuperato, anche dal punto di vista del fuso orario siamo riusciti ad assorbirlo meglio rispetto alla trasferta asiatica“, prosegue il coach italiano.

“Noi vogliamo continuare a crescere e questa partita è un’opportunità per continuare a farlo. La Turchia ha molte soluzioni e dovremo capire e leggere bene come sceglieranno di giocare se in maniera più aggressiva o meno. In generale dovremo essere bravi a leggere bene entrambe le evenienze per essere pronti ad arginarli in base a quello che metteranno in campo”, conclude Mazzanti.

